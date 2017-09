Een lezer wist niet dat deze zin klopte

Er is niets mis met de zin 'Ik denk niet dat het hier een contaminatie betreft.' Je kunt het gemakkelijk zien in een zin als 'Ik denk niet dat het regent.' Deze zin kan inderdaad de bedoeling hebben om te ontkennen dat ik iets denk, maar meestal is de betekenis dat ik denk dat het niet regent. Het woordje 'niet' hoort qua betekenis in de bijzin thuis. Kan dat dan zomaar? Ja dat kan, maar niet zomaar.

Bij factieve werkwoorden is het feit on­door­dring­baar voor ontkenningen uit de hoofdzin

Het verschijnsel treedt niet op bij alle werkwoorden. De zin 'Ik weet niet dat het regent' kan niet betekenen dat je weet dat het niet regent, en ook 'Ik betreur niet dat het regent' betekent in geen geval 'Ik betreur dat het niet regent.' Aan de andere kant: 'Ik geloof niet dat het regent' kan weer wel betekenen dat ik geloof dat het niet regent, en ook 'Ik hoop niet dat het regent' en 'Ik verwacht niet dat het regent' laten de ontkenning van de bijzin toe.

Het lijkt erop dat dit samenhangt met het zogeheten 'factieve' karakter van het werkwoord. Dat zit zo: als je zegt 'Ik weet dat het regent' is het een feit dat het regent. De zin kan alleen waar zijn als het inderdaad regent. Bij 'Ik geloof dat het regent' is het juist geen feit dat het regent, het is een mogelijkheid waar je een mening over hebt.

Bij factieve werkwoorden is het feit ondoordringbaar voor ontkenningen uit de hoofdzin. Een eventuele ontkenning moet in het feit zelf staan.

