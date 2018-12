Een leven lang op zoek naar de ‘Veldhoenvrouw‘

Zijn rechterhand was in 2004 een ‘dood ding’ geworden. Maar een paar dagen na het herseninfarct van destijds vroeg Aat Veldhoen alweer om papier en potlood. Zijn eerste tekening was van een roos uit het boeket naast zijn bed. Daarna tekende hij met zijn linkerhand zijn verlamde rechterhand. Later ging hij ook andere patiënten portretteren in het revalidatiecentrum.

Veldhoen overleed gisteren op 84-jarige leeftijd aan een nieuw herseninfarct. Hij stierf in zijn woonplaats Amsterdam. Dit jaar ontwierp hij nog de poster van de jubileumeditie van het festival ‘Film by the Sea’. En samen met fotograaf Koos Breukel werkte hij aan een expositie van zijn etsplaten.

Geen maniërisme

Drie maanden na het infarct uit 2004 zei Veldhoen in Trouw dat hij zijn linkshandige prenten wat ‘frisser’ vond dan de rechtshandige. Als de dood was hij altijd geweest dat hij verstrikt zou raken in het maniërisme. Want als iets je goed af gaat, dreigt het al gauw een maniertje te worden. Die verlamde hand was natuurlijk ongemakkelijk. En het praten was moeizaam na het infarct. Maar misschien had die attaque hem wel behoed voor het maniërisme.

Deze houding was Veldhoen ten voeten uit. Met een enorme drive en levenslust heeft hij zijn hele leven getekend en geschilderd. Ook na het eerste herseninfarct bleef hij alle energie in zijn werk stoppen, alleen nu met zijn linkerhand. Altijd liep hij met een potloodje en papier rond. Behalve tekeningen en schilderijen maakte Veldhoen ook etsen en beelden. Zijn productiviteit weerspiegelde zich in zijn grote huis, volgestouwd met zijn werk. Zelfs op de tegeltjes in de keuken doken Veldhoens vrouwelijke naakten op. Blote vrouwen en vrijende stellen domineren zijn oeuvre.

“Ik houd nu eenmaal van vrouwen, bloemen en taartjes”, was zijn verklaring. In die volgorde. Hij was ook een groot bewonderaar van schilders die vrouwen mooi konden afbeelden, zoals Rubens, Renoir en Picasso. Zijn ideaal was om net als deze kunstenaars een eigen type vrouw te scheppen: de Veldhoenvrouw. Maar gevraagd naar haar kenmerken, moest hij het antwoord schuldig blijven.