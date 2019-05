Een Leuvense lezer bezoekt Leuvense lezers

Het is grappig hoe lekker het voelt om een ruimte binnen te komen met heel veel boeken. Ik maakte er een opmerking over en de vrouw des huizes zei: “Maar in Nederland is dat toch heel normaal?”

Ze had ooit op een avond een boottocht gedaan over de Amsterdamse grachten. Omdat jullie de gordijnen niet dicht doen, zei ze, kon ik overal binnenkijken, en overal zag ik grote hoge kasten vol met boeken. In België was dat volgens haar zeldzaam. Andere aanwezigen bevestigden dat. In België werd veel minder gelezen. Het was erg moeilijk om publiek te organiseren in de Leuvense boekhandel, en tijdens dit lezersfestival waren er een paar auteursoptredens geannuleerd wegens te weinig belangstelling.

Indrukwekkende leeszaal

Dit alles contrasteerde nogal met mijn eigen ervaringen. Een paar uur eerder had ik nog in de prestigieuze Leuvense Universiteitsbibliotheek gestaan met zijn indrukwekkende leeszaal met langszij boekenkasten vol naslagwerken en handboeken in alle talen, met pareltjes als: ‘De twintig rijkste Belgen’, ‘Who is Who in the United Nations’ en ‘Dirigenten in Limburg’. In die bibliotheek had ik als student archiefonderzoek gedaan en ik kan nog helemaal navoelen hoe diep ik onder de indruk was van de galerijen en al dat eikenhout. Dat hadden we in Leiden niet.

De stad was verder veel mooier dan ik me herinnerde

Bovendien was ik in mijn Leuvense tijd juist weer aan het lezen geraakt. Tot ik op mijn achttiende Zeeland verliet was ik leesverslaafd geweest, maar in Leiden leed ik aan een bloeiend sociaal leven op mijn reformatorische studentenvereniging. Lezen schoot er vaak bij in.

Na mijn afscheid van het geloof en van die vereniging vertrok ik naar Leuven waar ik op kot zat met een stel tweedejaars uit de Westhoek. Ze hadden een gigantische hekel aan Hollanders, en van een gezamenlijke maaltijd was geen sprake. Op donderdag- avond vertrokken ze naar hun ouders om op zondag weer terug te keren met drie Tupperware bakjes pasta of rijst voor in de microgolf. De laatste avond aten ze friet.