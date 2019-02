Een leuk joch, die Splinter Chabot

Bij hem thuis dachten ze dat-ie modeontwerper zou worden, las ik in HP/De Tijd. Maar inmiddels is Chabot jr. voorzitter van de JOVD en vrijdag presenteerde hij deel 1 van ‘Splinter in de politiek’. Hopelijk wordt dat geen zesdelige cursus ‘conformeren kun je leren’. Want dat zou jammer zijn.

Met de serie wil Chabot (1996) het fenomeen politiek interessant maken voor de jonge kijkers van NPO 3. “Het is al mooi als door dit programma misschien iemand besluit de politiek in te gaan, of te gaan stemmen”, vertelde hij donderdag bescheiden bij ‘DWDD’. Opvallend was dat de eerste aflevering meteen over het belang van uiterlijkheden en spindoctors ging, en niet over iets basaals als ‘hoe ontwikkel je een ­politiek talent of kies je je partij’.

Ze vinden dat ‘iedereen tegenwoordig een merk is’ en we ­allemaal onze waarheid ‘framen’.

Misschien is het inmiddels wel officieel, dat imago voorwaarde nummer 1 is in de politiek. Mooi zette Chabot ouwe rotten als Van Agt en Wiegel – die een gepimpt imago wegwuiven als totaal onbelangrijk want ‘mensen kijken door schijnvertoningen heen’ – tegenover moderne imagogoeroe’s als Jack de Vries en Luuk Ikink, die vinden dat ‘iedereen tegenwoordig een merk is’ en we ­allemaal onze waarheid ‘framen’.

Hannesen Splinter Chabot loopt met zijn eigen imago nog lekker te hannesen, zo bleek toen hij met Mark Rutte had afgesproken op een Haags terras. Bij aankomst wilde Chabot de premier voor de camera een serieuze hand geven en u tegen hem zeggen, maar Mark wilde gewoon je-en-jijen en deed een bokshandje als begroeting. Zoals blijkbaar normaal is tussen die twee, elkaar kennend uit de VVD-coulissen. Altijd fascinerend om Rutte zichzelf te zien zijn in vrijetijdskleding, die wederom bestond uit spijkerbroek, grijze hoodie, blauw jackie en kekke gympen. En hem lachend te horen praten over de dividendkwestie als zijnde ‘episch mislukt’. De premier vertelde geen idee te hebben wat zijn imago is. Hij denkt dat mensen hem wel vrolijk vinden, en zei de nieuwsgierigheid naar privézaken als zijn seksuele oriëntatie niet vervelend te vinden. Chabot zag zijn kans schoon en vroeg patsboem: “Ben je verliefd, Mark?” Even leek de vraag weg te vallen in het lawaai van een passerende auto, maar Rutte gaf antwoord: “Nee, op dit moment niet en daar laat ik het wel even bij verder, want anders ...”. En toen was er weer bevrijdende achtergrondherrie. Het blijft een episch onhandig onderwerp, het privéleven van onze premier.

Uitstippelen Bij DWDD leek Chabot zelf ook ­nogal onhandig. Toen daar werd ­gesuggereerd dat hij als eventuele politicus uiteraard voor de VVD zou kiezen, flapte de JOVD’er er een zeer oprecht klinkend “Nee!” uit. Met een gezicht van ‘o wat zeg ik nu toch weer’ zei Chabot: “Als Mark kijkt, krijg ik op m’n kop”. Toch vertelde hij eerlijk niet gebakken te zitten aan een partij. Hij had ooit Diederik Samsom willen stemmen, en ziet bij alle partijen aardige en oprechte kandidaten. En gelooft sowieso niet in het nu al uitstippelen van zijn toekomst. Het klonk reuze fris. Houen zo.