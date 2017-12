Een kruidige vindaloo met rundvlees

Snijd de runderlappen in stukken van twee bij drie centimeter. Pel de uien en snijd ze fijn. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Schil het stukje gemberwortel en snijd het fijn. Zet een droge koekenpan (zonder olie) op hoog vuur. Rooster hierin het korianderzaad, komijn en het mosterdzaad.

Schud de pan geregeld even om. Zodra de eerste mosterdzaadjes beginnen te springen, een deksel op de pan leggen en het vuur uitdraaien. Wacht een minuut en stamp dan de geroosterde kruiden in een vijzel fijn.

Doe dit mengsel in een kom en voeg er de kurkuma, chilipeper, fenegriekzaad, kardemom, suiker, zout en de azijn aan toe.

Meng alles goed tot een pasta. Verhit de olie in een braadpan. Bak hierin het vlees rondom aan. Schep het vlees met een schuimspaan uit de braadpan, doe het over in een schaal en zet deze even apart.

Bak nu de uien in de braadpan en voeg ook de knoflook en gember toe. Even roerbakken en dan de zwarte peperkorrels en de stokjes kaneel erbij doen.

Regelmatig roeren.

Voeg na een minuut of vijf het vlees bij het uienmengsel. Nu kan de kruidenpasta erbij worden gedaan. Even goed door het vlees roeren. Voeg een kwart liter heet water en de tamarindepasta toe. Goed omscheppen en aan alles aan de kook brengen.

Zet het vuur nu zo laag mogelijk en laat het gerecht met een deksel op de pan in ongeveer tweeëneenhalf uur zachtjes gaar sudderen. Proef dan eerst een stukje vlees, misschien heeft het nog iets meer tijd nodig. Dit gerecht smaakt heerlijk met naan (Indiaas brood), rijst en een komkommersalade van in blokjes gesneden komkommer, kleingesneden rode ui, aangemaakt met een beetje azijn, zout, peper en wat poedersuiker.