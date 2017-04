Een kijkje onder de olympische badmuts

Sebastiaan Verschuren zit met zijn vriendin Naima aan de keukentafel. Het stel bespreekt op welke manier de zwemmer tijdens de Olympische Spelen in Rio op de hoogte gehouden wil worden als er iets ergs in zijn vrienden- of familiekring gebeurt. Verschuren is daar heel duidelijk over. Hij wil van niks weten.

Niets mag hem afleiden. Al gaat zijn vriendin dood. Naima trekt haar wenkbrauwen op en vraagt het nog een keer. Wil de zwemmer echt dat hij in dat geval pas na zijn race hoort dat zijn vriendin is overleden? Ja. Want in de hemel zou ze toch ook willen dat hij hard zwemt?

De beelden, die documentairemaakster Suzanne Raes opnam voor haar film '0,03 seconde', geven een inkijkje in de wereld van vijf Nederlandse topzwemmers Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Sharon van Rouwendaal, Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman. Raes volgde de zwemmers in de aanloop naar de Spelen van Rio.

Verschuren hoeft het niet te weten als zijn vriendin doodgaat, dat leidt alleen maar af

Wat voor de één een droom werd, was de nachtmerrie van de ander, zoals Femke Heemskerk het omschrijft in de film die vanaf 13 april in de bioscoop is te zien. Voor haar worden de Spelen een regelrechte ramp.

Een jaar voor de Spelen vertrekt Heemskerk naar Frankrijk. Ze gaat bij de bikkelharde coach Philippe Lucas trainen. Het blijkt een kamikaze-actie met desastreuze afloop. Heemskerk wordt in Narbonne te hard afgebeuld en verliest daardoor haar prachtige techniek. Haar oude coach Marcel Wouda probeert de zwemster vanuit Nederland van techniektips te voorzien. Terwijl in beeld komt hoe de zwemster overtraind raakt, uit Wouda zijn zorgen. Kom terug naar Nederland, rust lekker uit, is zijn advies. Heemskerk wil van geen wijken weten.

Groot verdriet De zwemster vertelt openhartig over hoe moeilijk het voor haar is om vlak na een wedstrijd de pers te woord te staan als ze slecht heeft gezwommen. En hoe ze gemengde gevoelens heeft bij het goud van haar trainingsmaatje Sharon van Rouwendaal. Als Van Rouwendaal in Rio olympisch kampioen wordt op de tien kilometer open water, is Femke Heemskerk door het dolle heen. Van binnen is er tegelijkertijd een groot verdriet, omdat zij het niet haalde. Dat het bij haar mislukte, ondanks alle martelingen die ook zij moest doorstaan. Heemskerk is niet de enige die Rio met een gebroken hart verlaat, ook Ranomi Kromowidjojo en Sebastiaan Verschuren stellen teleur in het water. Voor Ferry Weertman, de vriend van Kromowidjojo, komt de droom wel uit met olympisch goud in het open water. Femke Heemskerk vertelt over de gemengde gevoelens bij het goud van Van Rouwendaal Op weg naar de Spelen was er een hoop onrust bij de bond. Documentairemaakster Raes besloot dat niet in beeld te brengen, omdat ze geen film wilde maken over 'gedoe'. Technisch directeur Joop Alberda stapte vlak voor Rio op, waardoor teammanager Aad van Groningen - de twee lagen met elkaar in de clinch - toch mee kon naar de Spelen. Binnen die onrust werden er voor het eerst in 24 jaar geen medailles gehaald.

Leeuw Raes richtte zich op het persoonlijke verhaal van de vijf sporters en hun coaches die er alles aan doen om te presteren op de Olympische Spelen. Ze wilde weten welke mensen er verborgen gaan achter het anonieme uiterlijk van de bril met badmuts, de sporters die ze voorheen niet kende. Ondanks alle beperkingen richting de Spelen - waar teammanager Van Groningen volgens Raes als een 'leeuw' voor Kromowidjojo ging staan - is het resultaat een persoonlijk inkijkje in het leven van een topzwemmer. Een wereld waarin het verschil tussen tranen van vreugde of verdriet 0,03 seconde kan schelen.

