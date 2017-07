Een kijkje in de harde wereld van materieel ruim bedeelden

Na een lange dag op kantoor besluit bedrijfsjurist Howard Wakefield niet gewoon in bed in zijn luxueuze huis in een New Yorkse voorstad te gaan slapen, maar in de garage ernaast. Hij ging een wasbeertje achterna, zag een comfortabele, afgedankte stoel en viel in slaap.

Het lukt regisseuse Swicord niet goed om de dimensies van hun leven samen helder te krijgen

Zo begint een nieuw leven: hij blijft in de garage. Met perfect uitzicht op het huis waar zijn vrouw en twee dochters hun dagelijkse gang gaan. En de man des huizes niet per se missen.

‘Wakefield’ is de bewerking van een verhaal van E.L. Doctorow in The New Yorker, een mooi geconstrueerde, literaire duik in het hoofd van een maatschappelijk geslaagde man die vastloopt in zijn burgerlijke bestaan. Hij stelt zichzelf existentiële vragen als ‘wat is er zo heilig aan het huwelijk en gezin dat je het iedere dag moet leven?’

Acteur Bryan Cranston brak groots door als ontspoorde burgerman in de serie ‘Breaking Bad’, dus zijn transformatie van goed gekleed succesnummer naar halve wildeman die uit vuilnisbakken eet, zit wel goed.

Maar hij vormt een ongemakkelijke combinatie met de veel jongere Garner. Bovendien lukt het regisseuse Swicord (scenariste van ‘The Curious Case of Benjamin Button’) niet goed om de dimensies van hun leven samen helder te krijgen. Welke prijs betalen ze voor dit gescheiden leven?

Emotioneel is het niet makkelijk meeleven met deze materieel ruim bedeelden die met een harde blik de wereld in kijken. Een goede schrijver krijgt je wel zover. Maar een redelijke film niet.

