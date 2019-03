Een jeugdherinnering is ineens terug in de supermarkt: Exota

Zoete jeugdherinneringen doen het goed in de drankenwereld. Royal Club herintroduceerde al eerder Shandy, dat spannende blikje fris dat voelde als tienerbiertje. Mijn twee neven kregen het standaard bij ons zondagse bezoek aan opa en oma, maar wij (de meisjes en wat jonger) kregen het absoluut niet. Tja, de jaren tachtig in Barneveld...

De aanbeveling ‘met echte suiker’ werkt in elk geval verfrissend in deze hypergezonde tijden

Een ander sentimenteel drankje dat weer staat te pronken in het supermarktschap is Exota. Gaat er al een belletje rinkelen? Dat populaire limonademerk uit de jaren zestig raakte verwikkeld in een affaire nadat ‘De Ombudsman’ in 1971 exploderende frisdrankflessen in beeld bracht - refererend aan Exota. Ook al was de ontploffende fles geënsceneerd, toen de verkoop daalde en Exota failliet ging - mede omdat Coca-Cola hipper was - volgde een kwarteeuw juridisch getouwtrek en een schadevergoeding van 7,5 miljoen gulden door de Vara. De uitzending met een piepjonge Marcel van Dam is trouwens nog steeds te zien op YouTube.

Maar nu over de retro frisdrank zelf. Drie ondernemers uit Veghel kwamen op het idee Exota Limonade nieuw leven in te blazen. De merknaam bleek te koop, het logo bleef onveranderd en de receptuur vonden ze opnieuw uit. Na wat uitproberen zijn de smaken citroen, grenadine, mandarijn, pompelmoes, sinaasappel en campagnepils nu definitief verkrijgbaar. Vooral die laatste laat je terugzakken in allerlei smaakherinneringen. Het spotje, geheel in fifties-stijl, wil oud en jong met elkaar verbinden. De aanbeveling ‘met echte suiker’ werkt in elk geval verfrissend in deze hypergezonde tijden. Dus geeft u binnenkort een feest? Sla gerust een kratje Exota in. Lekker nostalgisch voor de oldies en hip voor de jeugd; want alles van toen is nu weer hot.

Exota Limonade o.a. bij Jumbo, Albert Heijn www.exotafrisdrank.nl € 1,09

