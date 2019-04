Een Italiaanse chef voor De Nationale Opera?

Woensdag maakt DNO de opvolger bekend van Marc Albrecht, die in 2020 vertrekt. Die opvolger wordt dan ook meteen chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO).

Lees verder na de advertentie

Albrechts voorgangers bij DNO - Hartmut Haenchen, Edo de Waart en Ingo Metzmacher - waren alle drie vooral goed in Wagner en Strauss, net als Albrecht. Na ruim dertig jaar lijkt de tijd dus rijp voor een specialist in het Italiaanse repertoire, maar of DNO die belofte gaat inlossen? De hint daarop stamt immers nog uit de tijd dat Pierre Audi artistiek leider was. Afgelopen september is er een heel nieuw team aangetreden onder leiding van Sophie de Lint.

Maar als DNO en het NedPhO inderdaad een Italiaanse dirigent willen, wie moet het dan worden? In ieder geval iemand die al met het orkest in de operabak gewerkt heeft, en die ook thuis is in het symfonisch repertoire. Want het NedPhO is dan wel het huisorkest van DNO, maar speelt in het Concertgebouw ook een kloek symfonisch seizoen.

Hij woonde een concert bij van het Con­cert­ge­bouw­or­kest onder leiding van zijn vriend Daniele Gatti

De Italianen die al met het NedPhO in de bak bij DNO hebben gestaan, zijn Carlo Rizzi, Maurizio Benini, Antonello Manacorda en Michele Mariotti. Van die vier lijkt Mariotti (40) de beste papieren te hebben. Niet onbelangrijk: Mariotti’s agenda laat toe dat hij morgen lijfelijk in Amsterdam aanwezig is, voor Benini en Manacorda lijkt dat lastiger.

Mariotti opende in 2017 het DNO-seizoen succesvol met Verdi's ‘La forza del destino’. Zijn vaste baan als chef-dirigent van het opera van Bologna hield vorige zomer op. Hij is dus vrij en beschikbaar. Opvallend was dat Mariotti zich ten tijde van die ‘Forza’ een paar keer in het Concertgebouw liet zien als geïnteresseerde toehoorder. Hij kwam luisteren naar een uitvoering van Albrecht met het NedPhO, en hij woonde een concert bij van het Concertgebouworkest onder leiding van zijn vriend (en voorganger in Bologna) Daniele Gatti.

Mariotti heeft in Pesaro geweldige Rossini-opera's gedirigeerd en is goed thuis in Verdi. In München en Leipzig bekwaamde hij zich in het symfonisch repertoire. Toen een interviewer hem eens vroeg welke componist hij graag zou willen tegenkomen, waren dat niet Rossini of Verdi, maar noemde hij Mahler.

Een prima chef dus voor DNO en het NedPhO. Woensdag weten we of ze dat daar ook vinden.

Lees ook:

De kwestie-Gatti: Zoveel musici, zoveel meningen Half januari wilde Jan Raes, algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest, na bijna een half jaar stilzwijgen plots wat meer tekst en uitleg geven over het rigoureuze besluit om de samenwerking met chef-dirigent Daniele Gatti wegens grensoverschrijdend gedrag pardoes te beëindigen.