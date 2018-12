Een intieme, fotografische ode aan het Friese Bildt

Strakke, rechte lijnen. Geen fratsen. Zo is het landschap, maar zo zijn ook de mensen. Welkom op het Bildt, zo’n kilometer of vijftien ten noordwesten van Leeuwarden. Gitte Brugman en Baukje Venema zochten de ziel van het gebied.

Het is 1999. De dan 25-jarige Baukje Venema staat appels te plukken in een Nieuw-Zeelandse boomgaard als er ineens dat geluid is. Ze weet, het zit in haar hoofd, maar ze hoort het écht, en herkent het onmiddellijk. Onmiskenbaar: het dingdingding van de kerk van haar geboortedorp aan de andere kant van de wereld: Ouwe Syl, oftewel Oudebildtzijl.

Jaren later figureert de anekdote in de ode die Venema, inmiddels fotograaf, samen met fotojournalist Brugman brengt aan het Bildt, de streek waar ze opgroeide. Op 8 december presenteren de vrouwen hun cassette met vier boekjes – Mooie Plaatsys genaamd – die samen de identiteit van het gebied omvatten.

Het Bildt heeft een bijzondere geschiedenis. In 1505 werd het ingedijkt door inpolderaars uit verschillende delen van Nederland, die er neerstreken en hun taal en eigen dialecten meenamen. Die mengden in de loop der tijd met het Fries, en zo ontstond een nieuwe mengtaal, het Bildts. Vandaag de dag noemen de inwoners zichzelf Bilkerts, de taal spreken ze nog altijd. Bilkerts zijn rechtdoorzee, zegt Venema’s kompaan Gitte Brugman: als het in twee letters kan, zullen ze er geen drie gebruiken.

Doka

Een flits gebruikten ze niet bij de portretten, louter het licht zoals het viel – what you see is what you get, net als bij de Bilkerts zelf. Ze fotografeerden in een kroeg, bij een dorpsreünie, met geïmproviseerde doka’s in schuren en bezemkasten. “De reünisten maakten een wandeling’’, vertelt Brugman. “En toen ze terugkwamen, hingen hun portretten te druipen aan een lijntje.’’

De leegte van het gebied inspireerde door de jaren heen veel hippies en kunstenaars uit de Randstad, vertelt Brugman. “Je kon hier relatief goedkoop wonen, lekker op jezelf, een paar wietplantjes neerzetten. En we hoorden zelfs verhalen van een ondergrondse semtex-opslag. ‘Boeren, burgers en boeven, die wonen hier’, zo zei iemand.” Er was veel vrijheid, zegt Venema over haar jeugd in dit dorp. “Iedereen kon zichzelf zijn, niemand zat een ander op de huid.’’

Foto uit het besproken boek. © Baukje Venema

Ze lieten 513 exemplaren van de cassettes maken: zoveel jaar geleden werd het gebied ingepolderd, elk exemplaar is genummerd met een jaartal. De data zijn erin gestanst, net als de titels van de handgebonden boekjes: Aigen (eigen), Taal, Land en Minsen (mensen). Elk boekje heeft een andere zeefdruk als schutblad. Het boekje ‘Minsen’ wordt leeg geleverd, met losse vellen erbij waarop de portretten en teksten staan. Die kunnen zelf worden ingeplakt, een eigen Bilkert-verzamelalbum.