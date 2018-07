Wie deze zomer in de heuvels en de oude havenstadjes van Kreta z’n ontspanning zoekt, zal er niet bij stilstaan dat het lieflijke eiland tot het begin van de twintigste eeuw een kruitvat was, het decor van uiterst gespannen verhoudingen tussen de Kretenzers (christenen) en de Turken (moslims) die het sinds 1669 bezet hielden, met talloze wrede geweldsuitbarstingen vandien. Vooral in de negentiende eeuw voerden de eilandbewoners een felle strijd voor hun vrijheid, dat wil zeggen: de aansluiting bij Griekenland, die pas in 1913 plaatsvond.

Wie tijdens zijn vakantie iets wil proeven van die geschiedenis, heeft een stevige kluif aan de onlangs vertaalde klassieker ‘Kapitein Michalis’ (1953) van Nikos Kazantzakis (1883-1957), misschien wel de grootste Griekse schrijver sinds Homerus. Kazantzakis situeert zijn roman anno 1889 in en rond de hoofdstad Megalokastro (Grote Vesting, tegenwoordig Heraklion), maar het verhaal is eigenlijk een mengelmoes van al die andere, steeds weer neergeslagen opstanden in de negentiende eeuw.

Vrijheidsdrang

In wezen is de roman een hommage aan de eeuwige onverzettelijke vrijheidsdrang van de Kretenzers, verpersoonlijkt in de figuur van de weerbarstige guerillaleider Michalis. Een macho die in zijn wispelturigheid gevreesd wordt door vriend en vijand. Hij worstelt uiteindelijk nog het meest met zichzelf en de hartstochten die in zijn woeste ziel woelen - zoals zijn haat-liefdeverhouding met zijn al even onverzettelijke Turkse tegenstrever Nouri Bey, en zijn onweerstaanbare begeerte voor diens bloedmooie vrouw Emine die hem hinderlijk afleidt van zijn plichten als bevrijdingsstrijder.

Dit epos over de Kretenzische opstand tegen de Turkse overheersing lijkt anno 2018 misschien een ver-van-mijn-bed-show, maar dat wordt het nooit. Gewoon omdat Kazantzkis zo’n goeie schrijver is: niet alleen in het gelaagde portret van Michalis, maar ook in de ijzersterke scènes waarin hij de kleinere intermenselijke drama’s en intriges schetst en ze zo een universeel en tijdloos karakter verleent. En in de sfeervolle, zintuiglijke beschrijvingen van het dagelijks leven in de stad, en de lyrische schetsen van het landschap waarin ook de hedendaagse bezoeker nog veel zal herkennen - niet in de laatste plaats door het oeroude talent van de Grieken om het leven te vieren met eten, drinken en dansen.

Het is een rauwe, harde, gewelddadige wereld die Kazantzakis hier neerzet, maar zijn roman is ten diepste een liefdevolle hommage aan het eiland waar hij geboren en getogen is, en aan een manier van (over)leven die hem met de paplepel is ingegoten.