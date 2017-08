Een hilarische satire die het tijdperk van Obama tot Trump belicht

In het oude Rome maakten verhalenvertellers hun publiek lekker met de slogan ‘Geef me een koperstuk en ik vertel je een gouden verhaal’. Bij wijze van motto laat Salman Rushdie deze reclamekreet voorafgaan aan zijn nieuwe roman ‘De familie Golden’. Het schept hoge verwachtingen, maar die zijn zeker niet misplaatst. Want met deze tragikomische familiesaga, gemodelleerd naar de klassieke tragedie, krijg je voor je koperstuk (nou ja, voor je 27 euro’s) veel meer dan een gouden verhaal.

Rushdie’s hilarische nieuwe boek leest als een dollemansrit op een achtbaan. Tegelijk beziet het ons bestaan en onze hedendaagse samenleving met een ironische, zelfs wrange blik.

De geschiedenis, die zich uitstrekt over zo’n tien jaar, begint klassiek met de aankomst van de Indiase familie Golden in New York. Ze rijden in een Daimlerlimousine en ze nemen hun intrek in Murray Mansion, een van de mooiste panden in Greenwich Village. Het is 20 januari 2009, de dag dat Obama wordt geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten.

Seksistisch cliché Om de veranderingen in hun bestaan te bekrachtigen hebben vader Golden en zijn drie zoons (de vrouw des huizes is opvallend afwezig) Romeinse namen aangenomen. ‘Zwaar verliefd op het idee van hemzelf als machtig man’ doopt Golden zichzelf Nero. Dat hij Mumbai verlaten heeft, is te danken aan zijn duistere praktijken. De grond werd er te warm onder zijn voeten en dus was het de hoogste tijd om in New York een nieuw leven te beginnen. Aanvankelijk lijkt alles onder controle. Maar als een echte tragische held heeft Nero in zijn overmoed niet met alles rekening gehouden Aanvankelijk lijkt alles onder controle. Maar als een echte tragische held heeft Nero in zijn overmoed niet met alles rekening gehouden; niet met de psychisch belaste karakters van zijn zoons, niet met zijn zwak voor vrouwen, niet met zijn afnemende krachten, niet met het alomtegenwoordige noodlot en met het feit dat een mens niet alles in zijn leven zelf kan bepalen. Intussen blijven de vier Caesars in hun paleis domweg een leven leiden als was het ‘één grote gok, terwijl ze hun doodsdans uitvoerden’. Dan laat Rushdie, tongue in cheek maar geheel in overeenstemming met het seksistische cliché, de femme fatale op het toneel verschijnen: de beeldschone maar heksachtige Russin Vasilisa. Haar komst zet de onvermijdelijke catastrofe in gang.

Vast in het web Naast de Goldens en Vasilisa is er een belangrijke rol weggelegd voor buurjongen René, de verteller van het verhaal. Als documentairefilmer in spe ziet hij in Nero en diens zoons een ideaal onderwerp. Hij begint hen intensief te volgen en slaagt erin om in hun huis te worden toegelaten. Na de dood van zijn ouders komt hij zelfs bij hen inwonen. Maar ‘het was alsof het huis macht over hen allemaal uitoefende’ en het duurt niet lang of ook René raakt betrokken in het web dat de spin Vasilisa weeft. Terwijl het rijk van de Goldens langzaam maar zeker ten onder gaat, rijst de ster van René, al is het niet zonder schade. Zoals dat gewoonlijk gaat in verhalen over succes en roem, raakt ook hij gecorrumpeerd en pleegt verraad aan zichzelf, zijn vriendin en de Goldens. Hij worstelt met zijn geweten, maar vindt ook excuses. “Misschien waren alle mannen verraders. Misschien waren goede mannen gewoon verraders die nog niet bij de tweesprong waren gekomen.” Wanneer René na tien jaar zijn film over de Goldens voltooit (wat samenvalt met de afloop van de roman) en een hevige persoonlijke crisis weet af te sluiten, ziet hij in dat het noodlot even genadeloos te werk gaat als de Scylla en Charybdis, de klippen en de draaikolk waar Odysseus tussendoor moest zien te laveren. Aan de ene kant staan die “symbool voor andere mensen (de rotsen waarop we breken en ten onder gaan) en aan de andere kant voor het duister dat in onszelf rondcirkelt (en ons naar beneden zuigt zodat we verdrinken)”. Je zou ‘De familie Golden’ zelfs een ‘mockumentary’ kunnen noemen, een tekst waarin alles en iedereen mikpunt is van Rushdie’s spot

Actuele onderwerpen Waar Rushdie’s verhaal in de kern van alle tijden is, is het decor erg van nu. Migratie, globalisering, actuele politieke en economische kwesties, de debatten over identiteit en gender, computergames, virtual reality, het komt allemaal voorbij. Het fenomeen film, nauw verbonden met de persoon van verteller René, is nadrukkelijk aanwezig, niet alleen dankzij talloze verwijzingen en toespelingen, maar ook dankzij de vertelvorm die soms overgaat in een filmscript. Daarmee krijgt de roman iets van the making of. Je zou ‘De familie Golden’ zelfs een ‘mockumentary’ kunnen noemen, een tekst waarin alles en iedereen mikpunt is van Rushdie’s briljante en virtuoos verwoorde spot. Voeg daar nog het vlijmscherpe inzicht in mensheid en maatschappij aan toe, en je hebt een perfect carnaval van wonderbaarlijkheden.

Z wakzinnige Joker Wat na de carnavalsroes rest is diepe treurigheid. Je ziet die verwoord door de jongste telg van de Goldens als hij voor zijn zelfmoord een afscheidsbrief aan zijn vriendin schrijft. “Ik doe het omdat er iets mis is met de wereld waardoor die ondraaglijk voor me is. Ik kan niet precies mijn vinger erop leggen, maar de mensenwereld werkt niet goed. In het Oude Testament vernietigde God de stad Sodom maar ik ben God niet en ik kan Sodom niet vernietigen. Ik kan alleen mezelf van het grondgebied verwijderen.” Oordeel: Briljante, virtuoos verwoorde, wrange blik op onze samenleving We zijn dan in het jaar dat Obama’s presidentschap ten einde komt en er over New York een sluier van verdoemenis komt te hangen bij de verschijning van een “zwakzinnige Joker daarbuiten, die aan het Empire State Building slingerde met zijn hebberige blik op het Witte Huis gericht. Waren er ontsnappingsroutes voor de familie en het land, of was het verstandiger om gelaten het lot te aanvaarden?” Het enige wat een beetje hindert is de tamelijk simplistische en zoetsappige manier waarop er een oplossing voor alle problemen wordt gezocht in de liefde. Niet dat de liefde daartoe onbekwaam is, integendeel. Maar de sentimentele, aan Paulo Coelho herinnerende bewoordingen die daarvan getuigen zijn de satiricus Rushdie en het door hem gearrangeerde spektakel eigenlijk onwaardig. Salman Rushdie

De familie Golden

Vert. Karina van Santen en Martine Vosmaer

Atlas Contact; 480 blz. €26,99

