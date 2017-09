Een hemelspiegel van Anish Kapoor voor 'een vriendenprijsje'

De wereldberoemde Britse kunstenaar kwam vandaag langs voor een laatste inspectie van de zes meter hoge sculptuur van gepolijst roestvrij staal. 'Sky Mirror' wordt zaterdag officieel onthuld in aanwezigheid van prinses Beatrix, die een fan is van het werk van Kapoor (1954) en een paar jaar geleden ook diens solotentoonstelling bezocht in De Pont.

De sculptuur is precies zoals hij het had bedacht, vertelt de kunstenaar. Grappend: "En dit oer-Hollandse weer met wat zon en die prachtige wolkenluchten had ik er ook bij besteld." Staand voor het licht achterover hellende kunstwerk zie je de wolken in razend tempo over de spiegelende wand 'roetsen'. Kapoor: "Het lijkt alsof je naar een schilderij van Jacob van Ruisdael kijkt." Deze zeventiende-eeuwse schilder werd beroemd met zijn wolkenluchten. Maar dan wel een bewegend schilderij, want het spiegelbeeld beeld wisselt voortdurend. Ook de vorm van de sculptuur is oer-Hollands, hij lijkt op de wiek van een molen.

De sculptuur is een cadeau van de gemeente Tilburg, bedrijven, particulieren en de regio voor Museum De Pont, dat 25 jaar bestaat. Het is een particulier museum dat zonder een cent subsidie draait. Het wordt gefinancierd uit het vermogen dat de Tilburgse ondernemer Jan de Pont (1915-1987) naliet en is gevestigd in een oude wolspinnerij.

Tilburg is de eerste Nederlands stad met een monumentale sculptuur van Kapoor in de openbare ruimte. Dat het beeld er is gekomen, is vooral te danken aan de speciale band die de kunstenaar heeft met De Pont en vooral met directeur Hendrik Driessen. De volledige titel van de hemelspiegel luidt niet voor niets Sky Mirror (for Hendrik), waarmee Kapoor zijn waardering wil uitdragen voor Driessen. Deze bouwde De Pont in 25 jaar uit tot een museum van hedendaagse kunst dat internationaal hoog staat aangeschreven. In de collectie bevinden zich tal van kunstwerken van beroemde kunstenaars als Ai Weiwei, Marlene Dumas, Luc Tuymans en Berlinde de Bruyckere. Ook voor de carrière van veel kunstenaars is Driessen van grote betekenis geweest, benadrukt Kapoor.

kunstwerk van Anish Kapoor bij het museum De Pont in Tilburg © TRBEELD

In de openingstentoonstelling van De Pont, in 1992, liet Driessen het werk van Kapoor al zien, die toen nog niet de sterrenstatus genoot die hij nu heeft. Driessen is hem sindsdien altijd blijven volgen. Inmiddels heeft De Pont zestien werken van Kapoor in de collectie, waarvan zes langdurige bruiklenen. Ook had hij twee keer een solotentoonstelling in Tilburg.

Die hechte band betaalt zich nu uit, want Kapoor heeft Sky Mirror 'speciaal voor Hendrik' voor een 'vriendenprijsje' gemaakt: een half miljoen euro. Dat was ook het budget dat beschikbaar was voor het jubileumcadeau. En daar wilde hij het voor doen. Als de Brit de marktprijs had gevraagd, was die een veelvoud geweest van dat bedrag.

Uiteindelijk werd het ook een soort familiegebeuren, want de vrouw van Kapoor, tuinarchitect Sophie Walker, ontwierp de vijverpartij waarin de hemelspiegel staat en de omringende perken met zeldzame planten en struiken, die overal uit de wereld komen. Tilburg heeft er een 'landmark' bij, aldus de Tilburgse cultuurwethouder Marcelle Hendrickx.

