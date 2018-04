Een heel fijne vakantie gaat het niet meer worden

Zij zullen opmerken dat alleen 'een heel fijne vakantie' juist is, want 'heel' is daar een bijwoord net als 'zeer,' en je zegt immers ook niet 'een zere fijne vakantie,' dus waarom wel 'een hele fijne vakantie'?

Een hele fijne redenering, maar inmiddels een achterhoedegevecht. De officiële taaladviezen keuren beide vormen goed, al wordt er nog wel wat voorzichtigjes bij gezegd dat 'hele' informeler is, of meer spreektaal. Maar is dat wel zo? Op het internet tel je in meer dan de helft van de keren al 'hele fijne vakantie'. Nou kun je zeggen: tja, het internet, dat staat vol met allerlei informeel en slordig taalgebruik. Wat vinden we echt?

Dit is wat mensen vínden, maar is dat wel schrijftaal?

Wouter van Wingerden doet in zijn boekje 'Maar zo heb ik het geleerd!' een enquête over 'heel/hele fijne vakantie!' Daaruit blijkt dat 61% van de jongeren kiest voor 'hele fijne vakantie,' maar ook 29% van de 60-plussers doet dat al. Maar dit is wat mensen vínden. Is dat wel schrijftaal?

Ook die kun je onderzoeken: er staan duizenden gedigitaliseerde kranten van de hele 20e eeuw op het internet. Als je daarin zoekt op 'heel/hele fijne vakantie,' dan zie je dat vanaf de zeventiger jaren 'hele fijne vakantie' vaker voorkomt dan 'heel fijne vakantie,' tot 90 procent van alle gevallen in de negentiger jaren. Maar ook als je de zoekruimte uitbreidt tot 'heel/hele fijne' vind je dat 'hele' sinds de jaren 40 al in opmars is, en in 2000 in 65 procent van de gevallen gekozen wordt.

