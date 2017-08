Een half woord is genoeg in deze prachtige voorstelling over rouw

Een man en een vrouw hebben vijf jaar geleden hun zoon verloren. Nu houdt de man het niet meer uit: hij gaat naar hem toe, daarheen. Nog één keer hem even zien. "Waar is daar?", vraagt zijn vrouw. "Er is geen daar." Toch gaat hij. Hij loopt en loopt en loopt.

Al die onaffe zinnetjes, de vage omschrijvingen van Grossman vallen op hun plaats door hun sublieme tekst­be­han­de­ling

De Israëlische schrijver David Grossman verloor zelf zijn zoon tijdens gevechten van het leger. Over het verdriet en zijn pogingen daarmee te leven schreef hij 'Uit de tijd vallen', over een paar anonieme mensen die worstelen met hun verlies en daarom besluiten mee te lopen naar 'daar'. De nettenboetster, de hertog, de stadschroniqueur, de vroedvrouw, de schoenmaker, de schoolmeester, de centaur: allemaal verloren zij een kind.

'Uit de tijd vallen' is eerder een poëtische droom dan een verhaal, met korte scènes van wanhoop, boosheid en berusting en met een mysterieuze zoektocht naar een kind. Maar aan de uiterste rand van Nederland, in het oude fabriekspand van het Industrieel Museum in Sas van Gent, gebeurt tijdens het Zeeland Nazomerfestival een klein wonder. Grossmans sprookje komt tot leven door een paar attributen en het vakmanschap van een stel steengoede acteurs.

Actrice Marlies Heuer wist meteen dat zij het boek van Grossman op toneel wilde zetten. Ze werd heel ernstig ziek, maar nu ze weer opkrabbelt brengt ze haar plan alsnog ten uitvoer.

Intensiteit Lichamelijk is ze nog zwak - dat zie je duidelijk - maar ze speelt met een intensiteit die de andere acteurs aansteekt. Tussen Heuer (de vrouw) en Theo Nijland (de lopende man) weerklinkt de diepe band van een langdurig huwelijk. Een half woord is genoeg om elkaar te verstaan. Zelfs al begrijpen deze man en vrouw elkaar niet in hun omgang met het verlies. Al die onaffe zinnetjes, de vage omschrijvingen van Grossman vallen op hun plaats door hun sublieme tekstbehandeling. Met minimale middelen - vijf zandhopen, een visnet, een grote tafel vol papier waarachter de centaur zich heeft verschanst, een klein tafeltje met kleedje en kommetjes - toveren de acteurs dit sprookje tot leven in de hoge kale fabrieksruimte. De eenzame cello van Jan Kuijken, die weemoedige muziek componeerde die aan Sjostakovitsj doet denken, versterkt de sfeer. Heel mooi om te zien hoe de personages zich eerst verschansen achter hun individuele leed, maar steeds meer samen delen en communiceren. Dic van Duin is een lekker norse, cynische centaur, Jan Paul Buijs een mooi wiebelige stads-chroniqueur, die al het leed verzamelt en ook dat van hemzelf moet torsen. Ook Lottie de Bruin en Indra Cauwels spelen met verve hun dubbelrollen. Lees ook: De koningin van de millimeter is terug

