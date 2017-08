Een goede grap moet de juiste semantiek hebben

Eenvoudige grappen, vooral die tegen kinderen, gaan vaak uit van een dubbelzinnigheidje. Bijvoorbeeld: 'Hou je van vliegen?' 'Jazeker!' 'O, dan zal ik er straks een paar voor je vangen.' Dit mopje maakt gebruik van een veel voorkomende vormovereenkomst tussen het meervoud van zelfstandige naamwoorden en het hele werkwoord.

Aangezien de stam van een werkwoord ook vaak als zelfstandig naamwoord gebruikt kan worden ('het werk,' 'de lach,' 'de loop') zijn heel veel hele werkwoorden dubbelzinnig. Daar sta je in het dagelijkse taalgebruik niet zo bij stil, omdat je het woord onwillekeurig opvat in de juiste betekenis als het in de juiste context staat ('Het is te warm om te werken' of 'Zijn goede werken vallen op'). Maar zo'n mopje maakt daar gebruik van.

Het is nog niet zo gemakkelijk om dan een goede grap te verzinnen, want het moet wel allemaal de goede semantiek hebben. Bij de 'Hou je van'-grap moet het gaan om een activiteit die mensen leuk kunnen vinden, dus 'Hou je van trappen?' of 'Hou je van schoppen?' wordt moeilijk. Daar moet je dan iets extra's bij verzinnen. Deze kan wel: 'Hou je van slopen?' 'Nou nee.' 'Jammer, ik heb net het bed afgehaald.'

Misschien een leuk vakantiespelletje voor de kinderen: maak een grap volgens dit sjabloon. Ze kunnen ook omgekeerd: 'Hou je van dansen?' 'Nou, niet van allemaal'.

