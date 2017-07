Een gewone vrouw komt in verzet

Voordat ik ‘Het verhaal van de dienstmaagd’ kan herlezen, moet mijn dochter het eerst uit hebben. Ik lees het boek van Margaret Atwood omdat het nu weer volop in de belangstelling staat, vanwege de op de roman gebaseerde televisieserie, en om de discussies die het losmaakt naar aanleiding van de huidige Amerikaanse politiek. Mijn dochter leest het voor de Engelse leeslijst van klas vier.

Een paar jaar geleden lazen zij en ik nog samen ‘Onder moeders vleugels’. Is de ‘Dienstmaagd’ niet een te grote stap? Ik weet nog hoe heftig ik het vond indertijd: de verkrachtingen, de openbare executies, de grimmige sfeer van een boek dat zich afspeelt in een politiestaat. Anderzijds, is het boek uit 1985 niet gedateerd?

Voor mijn dochter niet. Gewend aan de post-apocalyptische werelden van ‘De hongerspelen’ en ‘Divergent’ vindt ze Atwoods dystopische verhaal juist erg leesbaar, met zijn verhaallijn vol spanning en vaart, liefde en verraad. Het angstbeeld van een christenfundamentalistische dictatuur met orwelliaanse trekjes, waar jonge vrouwen baby’s voor hun meesters moeten baren, blijft voor haar kennelijk nog redelijk op afstand.

Jeugdjaren

Een vriendin van me vertelde laatst daarentegen dat zij in het boek juist haar eigen jeugdjaren herkende. Ze groeide op in Engeland als kind van traditionele, gelovige Indiase ouders, in een milieu waarin vrouwen streng bewaakt werden. “Zoals de vrouwen met elkaar omgaan in het boek, zo waren wij”, herinnert ze zich. “In de tempel keken we stiekem naar elkaar: zou zij hetzelfde denken als ik? Wie kan ik hier vertrouwen?” Ze was zestien toen ze werd uitgehuwelijkt, een jaar ouder dan mijn dochter nu.

Toch zag ze zichzelf niet als zielig slachtoffer, maar als slimme overlever in een voor haar onaanvaardbare situatie. Vanfred, de verteller van ‘Het verhaal van de dienstmaagd’, is ook vastbesloten om zich niet kapot te laten maken. In de christelijke republiek Gilead, tot voor kort de Verenigde Staten, zijn de meeste vrouwen door geslachtsziektes en milieuvervuiling onvruchtbaar geworden. Vrouwen die nog wel een kans maken zwanger te worden, zoals Vanfred, zijn opgepakt en tot ‘dienstmaagd’ gemaakt. Gekleed in allesbedekkende jurken en kappen, komen zij in de huishoudens terecht van de mannelijke machthebbers om ceremonieel bevrucht te worden, in een ritueel geënt op het Bijbelse verhaal van Jacob, zijn vrouw Rachel en haar slavin Bilha. Als een dienstmaagd niet snel genoeg zwanger raakt, of als ze betrapt wordt bij een verboden activiteit zoals lezen, wordt ze tot ‘onvrouw’ verklaard, een doodvonnis.

Atwood heeft laten weten dat ze alleen elementen uit de recente werkelijkheid heeft gebruikt als bouwstenen voor Gilead: boekverbrandingen, slavernij, het Lebensborn-programma van nazi-Duitsland, ontvoeringen van baby’s in Argentinië. De verstikkende paranoia van Gilead, waar burgers constant in de gaten worden gehouden, keek ze af van het toenmalige Oostblok. Voor de setting stond Cambridge (bij Boston) model, de stad van Harvard University, waar Atwood in de jaren zestig aan een proefschrift werkte over heksenvervolging. Op het internet is een ‘Handmaid’s Guide to Cambridge’ te vinden, waarin staat dat de sinistere muur waaraan terechtgestelden hangen eigenlijk de statige omheining is van Harvard, en dat het hoofdkwartier van de geheime politie gehuisvest is in de oude universiteitsbibliotheek.