Een gesprek over persoonlijk geloof is alleen leuk als je de gelovige ook persoonlijke vragen mag stellen

Wel was er een vrouw die vertelde dat ze in een nordic wandelclubje zit met daarin ook een gelovige wandelaarster. Omdat de rest nogal eens verstek laat gaan lopen ze vaak samen. Altijd begint die vrouw dan over haar geloof. De niet-religieuze vrouw vond dat een beetje vervelend worden, wat ik me wel kan voorstellen. Een gesprek over iemands persoonlijke geloof is maar onder bepaalde condities leuk.

Een belangrijke voorwaarde is dat de gelovige niet in vage clichés praat, maar vage clichés zijn überhaupt geestdodend. Ze komen alleen in dit type gesprek nogal vaak voor. Interessant wordt het pas wanneer je de gelovige persoonlijke vragen mag stellen. Wat gebeurde er precies toen God jou iets duidelijk probeerde te maken? Hoe weet je zeker dat het God was? Hoe zie je de hemel precies voor je? Hoe wonen de mensen daar? In flats of in vrijstaande huizen? Mag je kiezen wie je buren zijn?

Weinig mensen laten zich een geloof aanpraten, of zich van een geloof af praten. Dat moet dan ook maar niet de inzet zijn van een gesprek.

De vrouw uit Vinkeveen geloofde wel in de goede bedoelingen van haar gelovige nordic walkingpartner. Gelukkig, want ik denk dat het goed is wanneer gelovigen en ongelovigen in gesprek blijven. Segregatie is niet de oplossing in tijden van wantrouwen. Alleen weet ik minder goed hoe dat gesprek eruit moet zien en waarover we het dan precies moeten hebben.