Een geheel eigen stijl: 'Ik gebruik mijn Louis Vuitton-tas als luiertas'

"Sinds mijn achttiende is dit mijn stijl: preppy chic en een klein beetje ordinair: een kantje of een gouden gesp, daar hou ik van. Alles wat ik draag moet qua kleur op elkaar zijn afgestemd, tot op het neurotische af. Je zal mij niet betrappen op een tas en een paar schoenen die niet bij elkaar passen.

's Avonds tijdens het tandenpoetsen denk ik al na over wat ik de volgende dag aan zal doen. Mijn outfits passen bij mijn stemming, en dat werkt: op het moment dat je stijl klopt, verandert je uitstraling, er gebeurt echt iets.

Mijn ouders hebben mij heel anders opgevoed: uiterlijk speelde nooit een rol. Alleen aan onze zondagse kleding voor de kerk werd aandacht besteed. Verder moesten kleren vooral niet te duur zijn. Terwijl nu mijn stijliconen Beyoncé en Miss Piggy zijn.

Je kunt met zo'n tas ook gewoon je boodschappen doen

Ik vind óók dat mode betaalbaar moet zijn, maar ik heb wel een aantal topstukken in mijn collectie: ik heb een paar Manolo Blahniks, een paar Chloë-schoenen en mijn Louis Vuitton-tas. De tas heb ik gekregen van mijn vriendinnen tijdens mijn vrijgezellenfeest: ik was haast in tranen van blijdschap.

Natuurlijk is dat oppervlakkig, dat realiseer ik mij maar al te goed. Alleen waarom zou je het niet doen als het kan? Voor mij is mode een soort toegepaste kunst. In het weekend ga ik niet anders gekleed dan op mijn werk. Ik vind het zo zonde als mensen hun mooiste kleren in de kast laten hangen. Ik vergelijk het met een fantastische bank waar je een stuk plastic overheen doet, zodat hij niet vies wordt. Onbegrijpelijk vind ik dat.

Ik was een keer met mijn zusje in Milaan, en daar viel mij gelijk op hoe stijlvol de vrouwen eruitzien. Het hoort bij het dagelijks leven. Ik weet nog dat ik een vrouw zag lopen met een Louis Vuitton-tas, uit haar tas stak een prei. Toen ik dat zag, wist ik: dit is het! Je kunt zulke mooie dingen kopen, en er alleen maar naar kijken. Maar je kunt met zo'n tas ook gewoon je boodschappen doen. Ik doe nu ook inkopen met mijn Louis Vuitton-tas, en sinds de geboorte van mijn zoontje gebruik ik hem zelfs als luiertas."

Lidewij van Vliet (36), event-manager bij de Persgroep, houdt van over the top en een beetje tuttig. © Maartje Geels

Schoenen "Ik draag altijd hakken. De gesp van dit paar schoenen past mooi bij de gouden ketting van de tas. Dat is hoe ik kijk, ik kan niet anders. Dit paar heb ik gekocht bij de winkel Noë in Antwerpen. Ze verkopen daar allerlei soorten pumps. Ze waren 50 euro per paar, ik kon ze niet laten liggen: ik heb gelijk vier paar gekocht in verschillende kleuren. De mintgroene met het strikje draag ik niet zo vaak: mintgroen is toch lastig combineren."

Nagellak "Voor ik een kind kreeg lakte ik consequent mijn nagels. Dat is eigenlijk het enige wat - qua stijl - is veranderd sinds de geboorte van Ilias. Ik vind het jammer, maar ik heb gewoon geen tijd meer om mijn nagels om de zoveel dagen te lakken."

Parels "Ik word zo blij van mijn parels: ik heb oorbellen, kettingen, ringen en armbanden met parels. Iedereen denkt dat parels duur zijn, maar gekweekte zoetwaterparels zijn helemaal niet zo duur. Hoe ronder en glanzender de parel is, hoe duurder. Ik draag altijd grove parels: voor 30 euro heb je al een paar oorbellen." Ooit zou ik wel een keer een Chanel-tas willen. Dat is toch een soort heilige graal onder de tassen

Sjaal "Deze sjaal kreeg ik pas van mijn man. Hij weet inmiddels precies wat mijn stijl is, en waar ik van hou: over the top."

Rok "Ik heb maar één spijkerbroek. Ik draag alleen maar rokken en jurken, ik vind het gewoon mooier. Daarbij: in een spijkerbroek kun je niet fluctueren in gewicht. Rokken en jurken zitten heel comfortabel. Deze rok heb ik online gekocht bij Sissy Boy, hij is van merinowol. Die ruches aan de onderkant maken hem extra leuk."

De sieraden "Mijn trouwring heb ik standaard om, net als mijn baargoud. Een jaar geleden ben ik bevallen van Ilias. Van mijn man heb ik toen een witgouden ring gekregen. De gouden ring met steen komt bij Schaap en Citroen vandaan. Hij was veel te duur. Hoe duur? Dat zeg ik niet, gelukkig draag ik hem wel vaak."

Tas "Ik woon in het centrum van Alkmaar. Om de hoek zit de winkel van Jeroen Besseling. Hij verkoopt leren jassen en tassen. Die tassen haalt hij in Italië. Er zit altijd wel iets stijlvols tussen. Deze tas was 75 euro. Hij is van goede kwaliteit, en niet onbelangrijk: hij past perfect bij mijn schoenen. Ooit zou ik wel een keer een Chanel-tas willen. Dat is toch een soort heilige graal onder de tassen. Maar op dit moment weet ik: zo'n tas is echt te duur. Alhoewel, bij Chanel weet je wel: als je goed voor je tas zorgt, wordt hij alleen maar meer waard."