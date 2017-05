Een geestige, maar bevreemdende parodie op een Noors sprookje

Het meesterlijke debuut van de Noorse illustrator Øyvind Torseter, ‘Het gat’ (2015), werd een bescheiden hit in ons land, dankzij tv-aandacht en de bekroning met het Gulden Palet, de Nederlandse prijs voor buitenlandse tekenaars.

Precies in het midden van die nagenoeg tekstloze graphic novel is een gat door kaft en bladzijden gestanst, dat Torseter vernuftig in zijn kale lijntekeningen integreert. De hoofdpersoon - een jongen met een gestileerd paardenhoofd - ziet een gat in zijn appartement en vangt het in een doos om het naar een laboratorium te brengen. Vervolgens is het gat in het boek steeds iets anders: een oog, een raampje, een koplamp, enzovoort.

De lijntekeningen zijn nonchalant en gecombineerd met col­la­ge­tech­nie­ken

Diezelfde ‘jongen’ speelt nu de heldenrol in de fraai uitgevoerde graphic novel ‘Kleine Broer’, een geestige en soms bevreemdende parodie op een grimmig Noors sprookje. Het geheel oogt veel expressiever en voller dan ‘Het gat’: de lijntekeningen zijn nonchalanter en gecombineerd met collagetechnieken en meer kleur.

Spraakzame spoken Kleine Broer is de zevende zoon van een koning. De andere prinsen zijn op reis door een trol in steen veranderd. Kleine Broer trekt er onbevreesd op uit om hen te redden. In de trollengrot - voorzien van een lift - wordt hij begroet door pratende skeletten. “Spraakzame spoken hebben ze hier”, constateert hij nuchter. Hij ontdekt een gevangen prinses - steelse blikken en roodoranje achtergrondkleuren verraden zijn gevoelens - die hem waarschuwt dat niemand de trol kan verslaan. “Maar ik zal je even rondleiden voordat hij je doodt.” Als het spannend wordt, zegt Kleine Broer: “Ik heb koffie nodig” Die onderkoelde humor werkt goed, zeker in contrast met de vaak ruige, sinistere tekeningen. De trol is écht angstaanjagend met zijn holle ogen. Kleine Broer kan zijn broers bevrijden door het hart van het gedrocht te vermorzelen. Dat zit alleen niet in diens lijf. De prinses verzint een list om het hart te vinden. Als het spannend wordt, zegt Kleine Broer: “Ik heb koffie nodig”, en haalt een thermosflesje uit zijn rugzak. Zijn queeste eindigt in een griezelige scène waarin hij even lijkt te twijfelen of hij wel in staat is om het opvallend kleine trollenhart te vernietigen. Maar algauw neemt de humor het weer van die ernst over: “En de prinses en Kleine broer leefden nog lang en gelukkig, min of meer.” Øyvind Torseter - Kleine Broer

Vert. Laila de Groot, Janna Kolff.

De Harmonie; 120 blz. € 24,90.

Vanaf 10 jaar.

