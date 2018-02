Een gedenksteen voor Hella Haasse, de wildebras

Op de honderdste verjaardag van de in 2011 overleden schrijfster wil Truijens liever praten over Haasse zelf. Ze heeft als haar biografe immers toegang tot brieven, dagboeken en oud fotomateriaal. Materiaal dat het publiek nooit onder ogen heeft gehad.

"Het was echt een wildebras", zegt Truijens. "Heel anders dan het brave, erudiete beeld dat veel mensen van haar hadden. Leraren vonden het een vervelend kind, ze maakte haar huiswerk niet en zat constant achter de jongens aan."

Waarom dan niet de Grote Vier?

Juist het brave beeld dat Nederland had, maakte dat Truijens toen zij op de middelbare school zat niet echt warm liep voor het werk van Haasse. "Het was hipper om Wolkers of Mulisch te lezen. Die hadden een zweem om zich heen van een nieuwe generatie, van schoppen tegen de gevestigde orde."

Maar wat bleek toen Truijens het oeuvre later toch ging lezen: zo braaf was Haasse's werk niet. "Ze keek met een scherpe blik naar hoe mensen met elkaar omgaan."

Waarom heeft literatuurminnend Nederland het dan over de Grote Drie (Mulisch, Reve en Hermans), en niet de Grote Vier? "In die tijd deden vrouwen minder mee. Haar eerste interviews kwamen alleen in de Margriet en Libelle, niet in de grote dagbladen. Wat haar siert, is hoe onverstoorbaar ze is doorgegaan met haar werk. 'Ik doe wat ik moet doen', dat was de instelling die haar uiteindelijk de roem gaf die ze verdiende."