Een frisse blik op het oude sprookje Robin Hood

Boos zet hij zijn petje af en trekt zijn groene maillot uit. Op het hoogtepunt van een diepe existentiële crisis geeft Robin Hood zijn idealen op. En geef hem eens ongelijk: al bijna achthonderd jaar (de eerste historische bron dateert uit 1228) strijdt hij in het bos van Sherwood tegen armoede en onderdrukking door koning Jan. Nu echter wil diezelfde koning de strijdbijl begraven en hem heerschappij geven over het bos. Ondertussen smachten de aan hem trouwe burgers van Nottingham naar de luxe van het kapitalistische koninkrijk en weten Hoods eigen hongerlijdende 'Robinisten' ook niet meer precies waar ze het allemaal voor doen. Ja idealisme is een mooi ding, maar hoe lang blijven idealen vers, hoe lang kan een strijd duren?

Lees verder na de advertentie

Regisseur Sarah Moeremans en schrijver Joachim Robbrecht wierpen bij Toneelgroep Oostpool een frisse en moderne blik op het sprookje Robin Hood. Het is de eerste voorstelling in een reeks getiteld 'What's in a fairytale?!', waarin ze bekende ('gedisneyficeerde') sprookjes en de bijbehorende moraal flink afstoffen. Met Robin Hood pakken ze direct al een lekker actueel thema bij de staart want idealisme is in tijden van sociale media, waarin protest hetzelfde is als een klik op 'like', een lastig concept.