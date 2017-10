Een fontein als 'fallus'? Mwah. Maar een debutant kan zich dat nog veroorloven

Dichten heeft wel iets van vissen. Er moet goed aas aan het haakje zitten, wil je je lezer je poëzie binnenhalen. Dit is aanlokkelijk aas: "mijn grote schuld triomfeert/ op de rondvaartboot". Je veert er meteen van op. Wat is dit nu weer? Wat - of wie - is die schuld? En waarom zit die op een toeristische boot? Veel vragen, maar de lezer is binnen. Dat heeft de dichter met zeven woorden bereikt.

Die dichter is Laurens Ham, een debutant. 'Mijn grote schuld' is de titel van zijn eerste bundel - niet zijn eerste publicatie, overigens, want Ham is wetenschapper en schrijft regelmatig over literatuur.

In de openingsreeks van zijn debuut gaat 'mijn grote schuld' op reis. Je zou die 'schuld' kunnen zien als de personificatie van de moderne reiziger, de mens die zijn talen spreekt, die er goed uitgerust op uit trekt, apparatuur bij de hand om het wildlife vast te leggen.

Maar hij zou geen 'schuld' heten als dat gereis louter verrijkend was.

