Een finaleplek voor Waylon is geen zekerheid: dit is de concurrentie

1 - Noorwegen: Alexander Rybak - That's How You Write A Song ★ ★ ★ Lees verder na de advertentie Kent u hem nog? De Noor Alexander Rybak - overigens een geboren Wit-Rus - won in 2009 het Eurovisie Songfestival in Moskou met zijn inzending 'Fairytale'. En verdikkie, hij zou dat succes dit jaar maar zo kunnen herhalen. Want inderdaad, zo schrijf je een liedje. Met vrolijke, onbezorgde coupletjes, een aanzetje dat de nieuwsgierigheid prikkelt, een refreintje dat blijft hangen als een wc-rol in een boom. Bruggetje erbij, climax met vioolsolo erbij, breakdown met a-capella refrein: we kunnen het allemaal zo uittekenen. Alleen: zo schrijf je niet per se een góed liedje. Want hoe naadloos het ook allemaal in elkaar steekt, het is gespeend van elke emotie. Maar goed. Leuk is het wel. En natuurlijk zorgen die Noren ervoor dat het met die in de lucht getekende instrumenten, vuurwerk en aanstekelijke dansshow verschrikkelijk gelikt de huiskamers binnenknalt.

2 - Roemenië: The Humans - Goodbye ★☆☆ We schieten flink heen en weer vanavond. Zitten we nog vrolijk na te giechelen van die guitige Rybak, komt deze dramaqueen uit Roemenië even flink de buzz killen. Waarom doen we niet beter ons best om wat meer schoonheid in de wereld om ons heen te zien, zingt ze ons vermanend toe. Nou, misschien omdat jij de avond komt vergallen met zo'n verschrikkelijke draak van een nineties-powerballad. Windmachine, witte piano, stukje gevoelige cello: hemeltjelief zeg. Ook staat er een leger gemaskerde in latex gehulde paspoppen op het podium, waarvan de diepere betekenis de nietsvermoedende songfestivalkijker zal ontgaan.

3 - Servië: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca ★☆☆ Balkanika, nou dan weet je het wel. Deze groep brengt een hymne over de opkomende zon, tekstueel beperkt het zich tot één enkele strofe. Wat niet erg is, want we verstaan er toch niks van. De bebaarde Sanja staat als een bazige druïde op het podium, terwijl drie Servische vleermuisnimfen om hem heen fladderen. Als het folkloristisch verantwoorde gedeelte eenmaal achter de rug is, komt er een foeilelijke beat de boel tevergeefs een beetje opjutten. Eentje zo belegen dat je ze in de clubs van Belgrado al lang niet meer tegenkomt. Let ook op die heerlijk overdreven gebaren van de in een wolvenvest gestoken trommelaar. Die kunnen we vast afvinken, op de Eurovisie-bingo.

4 - San Marino: Jessika featuring Jenifer Brening - Who We Are ★☆☆ Opvallend: hoewel hiphop al járen de popmuziek domineert, komt er tot op heden geen enkel hiphopliedje voorbij op het songfestival. Op zich is de gedachte om dan op deze manier je San Marinese flutliedje op te willen leuken nog best begrijpelijk, maar doe het dan niet met zo'n rijmelarijtje van kleuterschoolniveau. Yo, listen up, it's Jenny B. / what you get is what you see. Dat deden de Spice Girls ook. En beter. En blijkbaar kan het de makers geen zier schelen dat de rap van 'Jenny B.' compleet niet strookt met de rest van het nummer. Of met muzikale wetten als, nouja, de maat houden. Nee, Jess en Jen, dit is níet wie jullie zijn. Dat Jessika steeds harder en valser gaat zingen wil helpt ook niet. Maar: punten voor die schattige robotjes. En verder ook echt helemaal niets.

5 - Denemarken: Rasmussen - Higher Ground ★☆☆ Er gaat nogal wat dreiging uit van Denemarken. Niet zozeer uit het nummer - we hoeven niet bang te zijn dat het songfestival volgend jaar in Kopenhagen plaatsvindt. Nee, de dreiging zit hem in die woeste baard, die verbeten blik, de zeilen die op de achtergrond trots gehesen zijn. Denemarken laat het zelfs even sneeuwen, en dat in Lissabon. Deze reactionaire Deense splintgroepering speelt met hun zware Scandi-bombast vol in op conservatieve oergevoelens. Vikingen, vuur en vaderland. Het is nog net niet in het Deens gezongen, maar het valt op dat nationalistische borstklopperij niet langer is voorbehouden aan de oost-Europese landen op dit songfestival. Dit viking-koor is bound voor een distant shore, en het blijft ongewis wat er gaat gebeuren als ze daar aankomen. Afijn, beter zeilen ze gewoon terug naar Jutland, want een finaleplek verdwijnt na die modulatie toch echt achter de horizon.

6 - Rusland: Julia Samoylova - I Won't Break ★ ★ ☆ Klopt - vier keer een één-sterren-nummer. Achterelkaar. Maar vanaf nu wordt het beter, beloofd. Te beginnen met Rusland: Julia Samoylova, weet u nog? De Russin-in-rolstoel was vorig jaar al uitverkoren om haar land te vertegenwoordigen, maar kreeg geen visum voor Oekraïne waar het songfestival plaatsvond. De zangeres had namelijk eerder opgetreden op de door Rusland ingepikte Krim. Kiev was not amused. Waarop Rusland besloot het songfestival dan maar helemaal te boycotten. Dit jaar sturen ze Samoylova alsnog. Het nummer 'I Won't Break' gaat natuurlijk hoe ze against all odds - een spierziekte, in haar geval - toch gewoon doorzet. Dat doet het natuurlijk altijd goed op het songfestival; er is de sympathy-vote en het nummer is niet eens zo slecht (die brug!). Alleen: Samoylova kan gestript van alle autotune helemaal niet zo goed zingen, bleek gisteren plots, tijdens de generale repetitie en de juryronde. Maarja, Rusland harkt altijd een hoop televotes binnen. Dus Samoylova zien we zaterdag gewoon terug.

7 - Moldavië: DoReDos - My Lucky Day ★★★ Hitje. HITJE! En kanshebber op een hele hoge eindnotering. Het nummer gaat natuurlijk helemaal nergens over, maar je bent een hele harde als die bubbelige balkantrompetjes geen trillingen in je heupen opwekken. Daarbij maken de Moldaviërs inventief gebruik van een wandmeubel uit de aankomende wintercollectie van IKEA, waar omheen Eugeniu, Sergiu en Marina een lollig kat-en-muis spelletje spelen. Lekker refreintje bovendien. Goed gezongen. En dat speelse geflirt tussen Marina en haar twee mannen gaat ervoor zorgen dat ze een paar emmers vol douze points mee terug naar Chisinau nemen.

8 - Nederland: Waylon - Outlaw In Em ★★★ Deze krant siddert en beeft voor een boycot, dus we laten het hierbij.

9 - Australië: Jessica Mauboy - We Got Love ★★ ☆ Jessica Mauboy schijnt in eigen land een hele grote te zijn, maar aangezien dat land in kwestie nogal ver weg is, is het misschien niet zo gek dat wij daar helemaal niks van hebben meegekregen. Ze is een geweldig danseres en dito zangeres: Mauboy predikt vol overtuiging haar liefdesevangelie in dit verder niet al te opvallende popnummertje. Maar we hadden iets meer verwacht dan alleen die flauwe led-balken en een glitterjurk, voor een land dat om precies te zijn 16.234 kilometer heeft afgelegd om mee te doen aan een liedjeswedstrijd.

10 - Georgië: Ethno-Jazz Band Iriao - For You ★★☆ Ethno-jazz Band? Jups: kom d'r maar in, traditioneel Georgische jodelzang, en dramatische trommelaars! Maar het gekke is: dit had veel erger kunnen zijn. Want de vijf bandleden verweven al die traditionele elementen uit hartje Kaukusas op verdraaid subtiele wijze. En traditioneel of niet, ze hebben het nummer een modern jasje aangetrokken en een vleugje jazz door de mix heen gesaust. Het is een tikkeltje theatraal, het nummer gaat ook niet echt ergens heen, en de vijf heren doen geenszins hun best om hun uitstraling van verzekeringenadviseurs uit Tbilisi te ontstijgen. Maar sfeervol is het allemaal wel.

11 - Polen: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up ★★☆ Deze clichématige slijmpop verandert gaandeweg in clichématige dancepop waarin de geest van Avicii in rondwaart. Precies, dit is het soort tropical house dat je een jaar of vijf geleden overal hoorde, en nu blijkbaar alleen nog in de clubs van Warschau. Dit nummer gaat sowieso door naar de finale, daar niet van, als niet op eigen kracht, dan is er nog altijd de omvangrijke Poolse diaspora aan televoters. Soit, de Zweedse zanger Lukas Meijer doet z'n uiterste best, boven de vrolijke synthbeats die dj Gromee hem voorschotelt. Dat is me trouwens ook een kunst: playback-dj'en. Het geeft de man alle tijd voor een paar gekke handdansjes.

12 - Malta: Christabelle - Taboo ★★☆ De aanhouder wint: Christabelle probeerde eerder al vier keer de nationale selectiecompetitie te winnen om haar Malta te mogen vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Met het dancepopniemandalletje 'Taboo' lukte het haar eindelijk. Het nummer heeft wel iets fris, maar laten we ons niet voor de gek houden - echt goed is het natuurlijk niet. De setdesigners pogen de kijkers ondertussen flink af te leiden van alle tekstuele cliché's door wat oude afstudeerprojecten van de Rietveld Academie op een hoop te kieperen, er wat laserlichten op te zetten en de vlammenwerpers flink op te porren. Maar nee. Goed wordt het nog steeds niet.

13 - Hongarije: AWS - Viszlát Nyár ★★☆ METALLLLL! Nouja, emocore, om precies te zijn. Van het soort dat een jaar of tien geleden in zwang was onder depressieve pubers, gestoken in oversized skatebroeken en met koolrandjes om hun ogen. Nee: de Hongaren nemen het Songfestival absoluut niet serieus. Of ze willen er gewoon zeker van zijn dat ze dit festijn volgend jaar niet zelf hoeven te betalen. In zijn genre is het niet eens zo slecht, de liefhebbers zullen smullen van die bulldozergitaren en die ratelende kickdrums. Maar ja, die liefhebbers zitten natuurlijk absoluut niet naar het Eurovisie Songfestival te kijken. De Hongaarse omroep had hun budget beter kunnen steken in drie zingende pottenbakkers. Dan viel er tenminste nog wat te lachen. Maar nee: Vuurwerk! Crowdsurfers! NOG MEER VLAMMENWERPERS!

14 - Letland: Laura Rizzotto - Funny Girl ★★☆ Vol smeulend verlangen vraagt deze Lets-Braziliaanse femme fatale zich vol nauwelijks verholen jaloezie af waarom dat ándere meisje er met de jongen vandoor gaat. Dat vragen wij ons ook af.

15 - Zweden: Benjamin Ingrosso - Dance You Off ★ ★ ★ De kwaliteit van de Zweedse songfestivalinzendingen is zo consistent als die van hun auto's. En inderdaad, net zoals Volvo's, begint ook die truc met die led-schermen een tikkeltje saai te worden. Maar ja, het gaat maar niet kapot. Het nummer zelf had Justin Timberlake trouwens goed kunnen gebruiken op zijn afgelopen album. Voor de danspasjes heeft deze Benjamin ook goed naar zijn Amerikaanse voorbeeld gekeken. Zweden behoort - zoals elk jaar, eigenlijk - tot de favorieten. Het is een knoeperd van een oorwurm, maar het ontbreekt een beetje aan iets extra's: de zanger moet het drie minuten helemaal in zijn eentje doen. Funfact: met Louis Schoorl uit Amsterdam als één van de songschrijvers van dit nummer heeft een eventuele Zweedse overwinning maar mooi een Nederlands randje.

16 - Montenegro: Vanja Radovanović - Inje ★ ☆ ☆ Deze Montenegrijn in slechtzittend glitterpak heeft het niet al te makkelijk. Tenminste, zo kijkt hij, en zo zingt hij ook een beetje. Het is dat we de modulatie al meermaals hebben kunnen aankruisen op die bingokaart. We vermelden het toch maar, want verder gebeurt er bitter weinig tijdens deze lange, Montenegrijnse drie minuten.

17 - Slovenië: Lea Sirk - Hvala, ne! ★★☆ Apart: dit nummer is van een futuristische snit zoals we die niet vaak tegenkomen op het Eurovisie Songfestival. 'Hvala, Ne!' is Sloveens voor nee, dankjewel. Dat geeft wel enige indicatie waar deze sterke vrouw met roze haar inspiratie vandaan haalt. Ze bedient zich van een aantal expressieve dansers die wél in dienst van het nummer staan. Het is alleen jammer dat ze niet echt kan zingen, dat pijnlijk duidelijk zal worden tijdens een paar uithalen waarmee Lea tijdens de repetities flink de bocht uitvloog. O, en er zit nog een leuk grapje in deze act, die we hier maar niet zullen verpesten.

18 - Oekraïne: MELOVIN - Under The Ladder ★★☆ Écht inventieve podiumacts hebben we dit Eurovisie Songfestival nog niet echt gezien. Maar de avond is nog niet voorbij: in Kiev bedachten ze een vleugel op stelten te zetten waaruit de zanger als een soortement Frankenstein uit een doosje opduikt. Die piano blijkt ook nog eens een functie te hebben in dit verder vrij voorspelbare dancepopnummertje, dat het moet hebben van een paar aanstekelijke wooo-oooo-hoooo's. Uiteindelijk gaat de hens erin, waarmee de zanger voor een vlammend slot van de avond zorgt.