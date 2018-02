Een eerbetoon aan het pionierswerk van Saul B. Groen

En dat terwijl Amsterdam vroeger een heus centrum was voor het drukken en uitgeven van muziek. Composities van Vivaldi en Locatelli verschenen in Amsterdam in uiterst fraaie en zorgvuldige drukken. En nu is er dus geen enkele winkel meer met een interessante collectie op voorraad waar goed geïnformeerd personeel je op weg kan helpen. De zegeningen van het internet.

Lees verder na de advertentie

Saul B. Groen specialiseerde zich als uitgever en verkoper in de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw

Broekmans & Van Poppel naast het Concertgebouw verdween na meer dan eeuw eind vorig jaar uit het Amsterdamse straatbeeld. Eerder dat jaar sloot ook Muziekhandel Saul B. Groen in de Ferdinand Bolstraat zijn deuren. Eigenaar en oprichter Saul Groen overleed in juni en werd in Israël begraven.

Saul B. Groen was een begrip in de wereld van de oude muziek. Hij specialiseerde zich als uitgever en verkoper in de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw. Hij verkocht belangrijke, al dan niet geannoteerde muziektractaten en zorgde ervoor dat musici verantwoorde uitgaven op hun lessenaars hadden staan. Uitgaven waarin de oorspronkelijke bedoelingen van de componist vooropstonden en waarin niet geknoeid was door uitgevers die dachten dat ze 'het beter wisten'.

Grootheden van de authentieke uitvoeringspraktijk als Gustav Leonhardt en Frans Brüggen waren kind aan huis in Groens winkel. Beiden benadrukten altijd hoe belangrijk Groen is geweest in de ontwikkelingen van het historisch verantwoord musiceren. Toen deze muzikale beweging, die vanuit Nederland ontstond, wereldwijd vleugels kreeg, wisten ook internationale musici van naam de winkel van Groen te vinden.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Saul Groen in zijn woonkamer, boven zijn winkel. © x

Als eerbetoon aan het pionierswerk van Groen organiseert het Conservatorium van Amsterdam volgende week zaterdag (Sauls verjaardag) een symposium en een herdenkingsconcert. Mimi Mitchell geeft er in het Engels een lezing met als titel: 'Saul's Shop: Spreading Early Music around the Globe'. Veelzeggender kan een titel niet zijn. Rudolf Rascher zal het hebben over 'Four Centuries of Music Selling in Amsterdam', en vrienden van Saul spelen muziek uit zijn uitgaven, waarbij Antoinette Lohmann zal spelen op de viool van Groen, die zelf les kreeg van Marie Leonhardt.

Toen ik in Amsterdam kwam studeren, zat het Instituut voor Mu­ziek­we­ten­schap naast de boekwinkel van Saul

Ik kende Saul goed. Toen ik in Amsterdam kwam studeren, zat het Instituut voor Muziekwetenschap naast de boekwinkel van Saul. Dus daar haalde je je boeken en muziek. Toen het Instituut verhuisde, kocht Saul het pand, verbouwde het en verhuisde de boekwinkel ernaartoe. Hij ging er zelf boven wonen en in de oude boekwinkel kwam een klassieke-platenzaak, waar ik jaren met veel plezier gewerkt heb.

Wel vreemd als je bij hem op bezoek ging, want zijn keuken was de plek waar ik voorheen colleges had gekregen van Frits Noske of Ton de Leeuw. Daar spraken we nu over de herontdekte blokfluitsonates van Unico van Wassenaer, die hij zo prachtig had uitgegeven.

Hij stond in een mooie traditie en begon er zelf een. Dat vieren we komende zaterdag vanaf kwart voor elf. Vrije toegang en iedereen is welkom.

Peter van der Lint schrijft iedere week met aanstekelijk enthousiasme over de wereld van de klassieke muziek. U leest het hier.