Een eenzaamheid die pijn doet

Arme Jelena. Haar schoonheid bracht licht in het asielzoekerscentrum. Een Russische vrouw, zó mooi dat alle asielzoekers zich afvroegen hoe zij uit handen van ‘pooiers, loverboys en meisjeshandelaren’ had weten te blijven.

Lees verder na de advertentie

Waarom ze haar land ontvluchtte? Hoe ze tussen de muren van een Nederlands azc terechtkwam? Dat vertelt de geschiedenis niet. Wel dat ze liefde zocht. Dat ze die even vond, bij de Nederlandse Maarten, en bij Soefian die haar zwanger schopte en daarna eiste dat ze het kind liet weghalen. Dat ze uit het asielzoekerscentrum verdween en uiteindelijk de illusie van liefde aanbood op de Amsterdamse Wallen.

De gedichten barsten van verlangen. Maar achter alle hunkering zit een eenzaamheid verstopt die pijn doet

Jelena. Ze kruisthet pad van Semmier Kariem. En Semmier is een romanpersonage dat nogal lijkt op Rodaan Al Galidi, de Irakees die zelf negen jaar in een asielzoekerscentrum wachtte tot zijn leven kon beginnen -hij noemt zich sindsdien dan ook maar ‘asielzoeker des vaderlands’, zo was onlangs in Trouw te lezen.

Over die negen jaar verscheen vorig jaar de roman ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Maar al lang daarvoor, al voor hij - dankzij het generaal pardon in 2007 - wist dat hij in Nederland kon blijven, was hij ingelijfd bij de Nederlandse literatuur. Werd zijn dichtbundel ‘De herfst van Zorro’ genomineerd voor de VSB Poëzieprijs - kunst trekt zich gelukkig niks aan van verblijfspapieren en status.

Al Galidi’s gedichten gaan vaak over liefde. Ze barsten van verlangen. Maar achter alle hunkering zit een eenzaamheid verstopt die pijn doet. ‘Vandaag, toen ik thuiskwam,/ voelde ik dat je hier moest zijn./ Mijn lippen struikelden over je afwezigheid’. Zijn droeve toon gaat vaak hand in hand met een droge, bijna Hollands soort humor, en altijd is er die naïeve blik van de buitenstaander.

Uitzichtloosheid kan zich in de regels van Al Galidi flink uitrekken. Zoals hier, waar saaiheid en verveling om voorrang strijden en alleen vrouwen de boel nog een beetje kleur kunnen geven - als er tenminste genoeg zijn.

De maat van de eenzaamheid

De Bezige Bij Antwerpen;

64 blz.

€ 4,99 (e-book)

De maat van de eenzaamheid

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.