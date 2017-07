Een echt zilverenlepelboek: recepten kort door de bocht

De Giardino Romantico, de romantische tuin, zo heet in de Italiaanse volksmond de prachtige kuststreek langs het schiereiland ten zuiden van Napels. Het is een van de allermooiste plekken in Italië waar ik ooit geweest ben. Helaas ben ik niet de enige die deze mening is toegedaan: het massatoerisme viert hoogtij langs deze azuurblauwe kust.

De prachtige, tegen de berg opgebouwde stadjes Sorrento en Positano, waar je langs heel lange, steile trappetjes afdaalt om bij een stukje strand te komen; de kleine straatjes waar iedereen in de schaduw wat verkoeling probeert te zoeken en de doodse stilte rond het middaguur. Hèt moment om zelf wat rond te lopen, ware het niet dat het, al helemaal voor mij, veel en veel te heet is om ook maar één stap te verzetten.

Tijdens een boottochtje naar Capri zag ik ooit als klein meisje mijn eerste inktvis, met tentakels van minstens anderhalve meter lang. Het bootje had een glazen bodem zodat hun bewegingen goed te volgen waren. Ik droom er soms nog van.

Te weinig beschrijving

Goed, over dit gebied heeft de uitgeverij van De Zilveren Lepel nu een spin-off gemaakt: Napels en de Amalfikust. Uit deze streek komen ingrediënten die onmisbaar zijn voor iedereen die ook maar een beetje van eten houdt. Artisjokken, courgettes, aubergines, de fantastische citroenen uit Sorrento en jawel, het is ook het gebied van de enige echte buffelmozzarella. Alle reden dus om daar een apart boek over te maken.

Het is echter een echt zilverenlepelboek. Wat bedoel ik daarmee? De recepten zijn nogal kort door de bocht. Korte ingrediëntenlijsten en korte beschrijvingen van de werkwijze. Dat maakt dat je denkt dat het een overzichtelijk geheel is. Bij sommige recepten is het echter wel iets meer werk dan er beschreven staat en bij sommige beschrijvingen moet je wel het een en ander weten om tot een goed eindresultaat te komen.

Zelf blader ik vooral door het boek voor de foto's. De sfeerbeelden van deze prachtige streek van Italië maken dat je eigenlijk meteen je koffers wilt pakken om er heen te gaan. Voor de gelukkigen die deze zomer die kant op gaan is het een fijn boek om in je tas te stoppen. Je leest over de San Marzanotomaten, calamari en natuurlijk de Napolitaanse pizza. Je kunt er, zelfs op de camping, uit koken en informatie inwinnen over al het heerlijks dat de regio biedt. Een glaasje limoncello in de hand, ook uit de streek afkomstig, hoewel het recept voor deze trendy drank dan weer niet in het boek staat. Typerend.