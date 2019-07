Een dropping is voor Amerikanen een exotisch ritueel (en dat zegt veel over hun beschermende cultuur)

The New York Times verschafte die uitleg afgelopen weekend, in een uitgebreide, verwonderde reportage over het ‘peculiarly Dutch’ ritueel om kinderen geblinddoekt naar een afgelegen plek in het bos te vervoeren en ze zelf hun weg terug naar huis te laten vinden. “De Nederlanders, kun je wel zeggen, voeden anders op dan wij”, noteerde de verslaggever. “Kinderen wordt geleerd om niet te veel op volwassenen te vertrouwen, volwassenen wordt geleerd om kinderen hun eigen problemen te laten lossen. Die principes komen in extreme vorm samen in een dropping.”

Wie nu denkt: ‘Tut, tut, overdrijft die journalist niet?’, bedenke zich dat een dropping in grote delen van de Verenigde Staten tot een justitieel onderzoek zou leiden. Sterker nog, je komt voor minder in de problemen. In 2015 pakte de politie in Maryland twee kinderen van zes en tien op, die zonder begeleiding de kilometer van een speeltuin naar hun huis liepen, en bracht ze onder bij de Amerikaanse variant van Jeugdzorg.

Het leidde tot een nationaal debat over free-range kids, oftewel vrije-uitloopkinderen. Dat de balans tussen beschermen en vrijlaten in de opvoeding in de VS anders ligt dan hier, blijkt wel uit het feit dat sommige Amerikaanse staten bij wet regelen dat kinderen onder een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld twaalf, niet alleen mogen worden gelaten. De opvattingen verschuiven wel: in 2018 werd Utah de eerste Amerikaanse staat die een ‘vrije-uitloopwet’ aannam. Ouders mogen er nu zelf bepalen waar hun kinderen wel en niet aan toe zijn.

Lees ook:

‘We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken’

Het belang van vrij spelen wordt onderschat door ouders, waarschuwt de Amerikaanse psycholoog Peter Gray. ‘Ouders die er steeds bovenop zitten, doen hun kind tekort.’