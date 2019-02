Een drankje voor de tiener die wel wil maar niet mag drinken

Ze klinken zo eenvoudig, die radiospotjes van de Nix18-campagne met tips hoe je je pubers kunt afpoeieren, zodat ze geen alcohol drinken. De praktijk is weerbarstiger. Laatst kondigde mijn dochter een ‘chilling’ aan, een feestje voor zo’n vijftien 16- en 17-jarigen. De vraag of er een kratje bier mocht komen, pareerde ik stellig: “Natuurlijk niet, je bent toch geen 18!” Zij haalde haar schouders op; kennelijk wist ze al dat haar vrienden dan gewoon zelf wijn, wodka en bier meenamen. Tegen de tijd dat ik rond middernacht de kamer binnenliep, was het een vrolijke boel. “We gaan net naar de stad! Doei!” En weg was de jolige bende, inclusief weggemoffelde plastic tas vol lege drankflessen die ze naarstig naar de glasbak brachten.

Voor alle ploeterende medeopvoeders een paar tips voor alcoholvrije cocktails, die ook op schoolfeesten worden geschonken

Dit weekend is het weer feest. Dochterlief wordt 17. Wat schenk je dan? ‘Nix natuurlijk’, roept het spotje. Maar cola of sinas zijn geen pretnummers meer. En voor nepbier halen ze hun neus op. Daarom voor alle ploeterende medeopvoeders een paar tips voor alcoholvrije cocktails, die ook op schoolfeesten worden geschonken. Ik koos de maagdelijke variant van Sex on the Beach van La Celebracion. Normaal gemaakt van wodka en peachlikeur, maar dit is een kant-en-klare mix van suikersiroop, geconcentreerd vruchtensap en een batterij aan E-nummers. Tja, het is het een of het ander. Ze zijn er ook in de smaken pina colada, caipirinha en mojito.

Liever iets minder mierzoet en wat gezonder? Dan zijn er de mocktails van Cocktails & Bites met verse ingrediënten, zoals de mojito met vers cranberrysap en de daiquiry met vers aardbeiensap. Wel duur, de literfles kost € 29,95. Ach, wat zal het. Vul wat goedkope cocktailglazen met ijsblokjes en een lollig parapluutje en let the party begin. Nu maar hopen dat de vrienden hun alcoholvoorraad deze keer thuislaten.

Zomerse ‘glass markers’ voor bij een alcoholvrije Sex on the Beach. © RV

Om zo’n alcoholvrije Sex on the Beach-cocktail toch nog een beetje spannend te maken, helpen misschien deze zomerse ‘glass markers’. De rubberen badgasten kunnen aan het glas gehangen worden en zijn te onderscheiden aan hun kleurige badkleding. Zo vindt iedere puber zijn of haar eigen glas ook nog eens makkelijk terug.

Drinking Buddies, per zes € 12,95, radbag.nl.

Sex on the Beach La Celebracion € 7,19.

