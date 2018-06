Een donzige wolk rozen van de IJsselschilder

'Schot in de roos' heet de tentoonstelling in het Voerman Museum in Hattem, met Nederlandse en Vlaamse stillevens van rozen, vooral uit de negentiende en twintigste eeuw. Maar is deze expositie wel een voltreffer? Naar dit museum ga je toch in de eerste plaats voor de wolkenluchten boven de uiterwaarden van de (Gelderse) IJssel die Jan Voerman senior (1857-1941) zo magnifiek heeft geschilderd. Of anders voor de illustraties van planten en insecten van Jan Voerman junior (1890-1976) voor de natuuralbums van Verkade.

Lees verder na de advertentie

En dan nu rozenstillevens in het aan de Voermannen gewijde museum. Dat word je nieuwsgierig van, ook al omdat beide Jannen van de partij zijn. Van junior ligt dat wel voor de hand, bekend als hij is van zijn talrijke illustraties en schilderijen van de natuur: van voorjaarsboeketten tot rozen, paddestoelen en kastanjes. Maar hoe houdt senior - de schilder van het IJssellandschap - zich staande in het gezelschap van specialisten in bloemstillevens. Verbleekt hij niet naast een schilder als Hubert Bellis, die excelleert in dit genre en zelfs van een slordig in een vaas gepropt bosje rozen iets moois weet te maken?

Slechts één werk van Voerman senior hangt er: een aquarel van een vaas met zijn favoriete La France-rozen. Maar wat een geweldige keuze. Alleen dit schilderij rechtvaardigt de titel van de tentoonstelling. Zo lekker los en in een impressionistische stijl zijn de zachtroze bloemblaadjes geschilderd dat ze lijken te zweven, als een donzige wolk. Het kan haast niet anders of de schilder heeft zitten dagdromen over schapenwolkjes boven de IJssel, toen hij de rozenblaadjes ijl en luchtig liet uitvloeien over het papier.

Maar laten we ook junior niet tekortdoen, die zich nooit iets heeft aangetrokken van stijlen en stromingen. Hij schilderde gewoon wat hij zag, met uiterste precisie en oog voor het kleinste waterdruppeltje of spinnetje op een rozenblad. Je wilt zijn rozen aanraken om te voelen of ze echt zijn. Of zoals conservator Kristian Kreeft het treffend formuleert: "Dit is zoveel meer dan alleen maar naschilderen".

Schot in de Roos, t/m 15 oktober in Voerman Museum Hattem