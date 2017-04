Een dodelijk schietincident, gereconstrueerd in het theater

Zeventien jaar was hij en ongewapend. Bleek achteraf. Op zaterdag 24 november 2012, 's ochtends om 6.13 uur, werd Rishi Chandrikasing op perron vier van het station Hollands Spoor in Den Haag door de politie neergeschoten. Na een melding over een bedreiging met een pistool. Een noodlottige samenloop van omstandigheden?

Schrijver/theatermaker Kees Roorda trok zich het voorval aan. "In diezelfde periode ging ik met mijn vriend Rob, dj en Molukker, voor een vakantie naar New York. Op het vliegveld daar werd hij met een smoes tegengehouden, geboeid afgevoerd naar een cel en de volgende dag op het vliegtuig retour Nederland gezet."

"Heel veel later is het via de Nederlandse cultureel attaché rechtgezet, hij kreeg zelfs een visum voor tien jaar. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij er toen in is geluisd vanwege zijn huidskleur."

"Door dit akkefietje had ik extra aandacht voor het geval Rishi, een licht getinte jongen, Hindoestaan, die al meteen overal werd afgeschilderd als crimineel. Er werd onverschillig over gedaan. Dat brak mijn hart. En het ebde, zoals dat vaker gaat, al te snel weg uit het brandpunt van het nieuws. Dan blijft alleen hangen dat het om een crimineel zou gaan."

"Engagement is een dramatische valkuil. Je hebt vaak meer afstand nodig om de zaak in een breder perspectief te bekijken. Ik ben niet meteen aan het stuk gaan schrijven. Ik heb het stof eerst laten neerdalen, anders was het waarschijnlijk een vooringenomen stuk over discriminatie en racisme geworden. Ik heb een dossiertje aangelegd, maar allereerst ben ik naar de moeder van Rishi gegaan om een soort toestemming te krijgen en haar te interviewen. Daarna volgden als een waaier allerlei mensen eromheen, vrienden, betrokkenen.

"Het zogenaamde Rashomon-effect over de subjectiviteit van waarneming - genoemd naar de film uit de jaren vijftig, waarin de Japanse regisseur Kurosawa vier mensen elk hun eigen verslag liet doen van een misdaad. Feiten worden vloeibaar in de herinnering van mensen, er ontstaat een emotionele werkelijkheid. Tijdens de stille tocht na de dood van Rishi is er zelfs een nieuwe liefde ontstaan tussen een vriend en vriendin die elkaar daarvoor niet kenden. Die beschouwden dit als een teken van Rishi."

In de aankondiging heet Rishi een live-reconstructie.

"Rishi is fictie. Wel op feiten gebaseerd, maar het zijn niet allemaal letterlijke relazen. Voornamelijk in monologen laat ik tweeëntwintig mensen aan het woord - verbalisanten, een schoolvriend, een neef, een journalist, een verpleegkundige, de meldkamer, de schutter, eerstehulpverleners. Ik heb niet iedereen zelf gesproken, bijvoorbeeld niet die agenten. Daar is geen tijd voor, kreeg ik te horen, en het is te emotioneel voor hen. Ik heb nog gevraagd of ik het verzoek aan henzelf mocht overbrengen, maar daar is niet meer op gereageerd. Het is die defensieve reflex van de politie, waardoor ze op het menselijke vlak vaak tekortschieten."

"In een discussie hierover zei een vriend: Black life matters, but doesn't blue life matter? Dat is waar. Er mag ook best meer begrip zijn voor de reële problemen van het blauw op straat. Wat ik in het theaterstuk probeer te laten zien: de werkelijkheid is zo weerbarstig dat het nooit en voor niemand gemakkelijk is.

De hulpverlener die poogt te reanimeren, al komen de hersens naar buiten.

De agent die altijd herinnerd zal worden als degene die een onschuldige jongen neerschoot.

Jozias van Aartsen die dit voorval bij zijn afscheid als burgermeester van Den Haag een van de dieptepunten in zijn carrière noemde."