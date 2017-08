Een diverse samenleving kenmerkt zich ook door diversiteit in taal

1984 ligt ver achter ons: woordenboeken beschrijven de taal in heel haar diversiteit

Ja, zeg ik dan, als een woord niet courant is, óf was, staat of komt het er niet in. 'Daar zijn we werkelijk hard in.' Maar dat bedoelt de vraagsteller niet. Nee, zijn er woorden die zo kwetsend zijn of zo'n ongewenste of zelfs weerzinwekkende visie op de wereld weerspiegelen dat je ze uit moreel oogpunt uit het woordenboek moet weren?

Nee, dat kan op zichzelf nooit een reden zijn om een woord of uitdrukking niet op te nemen: '1984' - zeg ik dan onder verwijzing naar de gelijknamige roman van George Orwell, waarin onwelgevallige woorden in de ban werd gedaan --'ligt ver achter ons: woordenboeken beschrijven de taal in heel haar diversiteit.'

Over die diversiteit heb ik me nooit zorgen gemaakt. Er komen dagelijks woorden bij: mooie én lelijke, lieve én rottige, woorden die we nodig hebben én die strikt genomen overbodig zijn, woorden die beschrijven én woorden die een mening verraden. Een vrij algemeen aanvaarde mening of een omstreden visie van een relatief klein deel van de taalgemeenschap. Het maakt niet uit: al die woorden horen in het woordenboek, míts ze courant zijn.

Op die manier registreert het woordenboek de diversiteit aan woorden die in een taalgemeenschap gebruikt worden om kennis en ervaringen te delen en emoties te uiten. 'En bedenk', voeg ik er weleens aan toe, 'woorden staan niet in het woordenboek opdat ze gebruikt worden; ze staan erin omdat ze nu eenmaal in gebruik zijn.'

