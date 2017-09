Een dijk kon vroeger ook een sloot zijn

Wel intrigerend is de betekenisontwikkeling die dit woord heeft doorgemaakt. In het Middelnederlands kon het woord dijc namelijk niet alleen verwijzen naar een opgeworpen aarden wal, maar óók naar een sloot, een poel of een vijver.

Oude koeien uit den dijk halen

Tegenwoordig vinden we daar verrassend genoeg nog sporen van terug in andere talen. Zoals het Engelse woord ditch, dat sloot betekent en via het Middelengelse woord dic teruggaat op het Middelnederlandse woord dijc. Het Zweedse woord dike, dat verwant is met dijk, betekent eveneens (droge) sloot. Zelfs in onze taal is dijk in de betekenis sloot tot voor kort regionaal in omloop zijn geweest. Een dialectische variant op de uitdrukking oude koeien uit de sloot halen is daarvan het bewijs: oude koeien uit den dijk halen.