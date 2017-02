Een dictator is van oorsprong vooral een prater (die zichzelf herhaalt)

Ook in een lezersbrief in Trouw was onlangs sprake van ‘dictator Trump’: ‘een heerser die de werkelijkheid dicteert’ en ‘gelogen en verdraaid in beeld brengt', ‘met alternatieve feiten’. Er komt blijkbaar veel taal aan te pas om dictator te worden.

In de twintigste eeuw was een dictator ‘iemand die alle macht naar zich toe getrokken had en een schrikbewind voert’. Deze betekenis kreeg het woord pas rond 1900. Voordien was dictator een historische term die verwees naar de bevelhebbers in het oude Rome. In noodsituaties kregen die het voor een periode van zes maanden voor het zeggen om orde op zaken te stellen. Doordat Caesar en andere Romeinse dictators hun macht vervolgens vaak niet meer afstonden, kwam het dictatorschap in een negatief daglicht te staan.

Dat Trump maar blijft herhalen dat de pers leugenachtig is, bevestigt dat hij in elk geval díe betekenis van dictare begrepen heeft

Ook als het woord dictator in de toekomst niet alleen kan verwijzen naar iemand die dicteert hoe het er in de werkelijkheid aan toe moet gaan, maar ook naar iemand die bepaalt wat ‘de waarheid’ en ‘de feiten’ zijn, zal dictator zijn ongunstige bijklank houden.

Deze betekeniswending van het woord, waarbij de taal centraal komt te staan, sluit wel mooi aan bij de oerbetekenis van het Latijnse werkwoord dictare, waar dictator op teruggaat. Behalve voorschrijven en bevelen betekent dictare namelijk ook: met nadruk of bij herhaling iets zeggen.

