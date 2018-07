Een cultureel seizoen houdt eigenlijk nooit op

Voor iemand die bijvoorbeeld zou willen weten wat er dat seizoen uitsprong of wat de absolute dieptepunten waren. Of voor iemand die wil onderzoeken of er toen al bepaalde tendenzen te bespeuren waren die in de seizoenen erna tot volle wasdom kwamen.

Lees verder na de advertentie

Als we nu al even terugkijken, en dan uitzoomen naar het grotere geheel, zien we dat dit het laatste seizoen was van twee belangrijke artistieke directeuren: Ruth Mackenzie werd na haar vierde en laatste Holland Festival uitgezwaaid en Pierre Audi presenteerde zijn laatste seizoen bij De Nationale Opera.

Ik wil hier even gezegd hebben dat ik altijd bijzonder prettig met Jet heb samengewerkt

Het Holland Festival kende dit jaar geen klinkende uitschieters, van die voorstellingen waar werkelijk iedereen het over had. Natuurlijk was George Benjamins nieuwe opera 'Lessons in Love and Violence' een prachtige aanwinst voor het repertoire, maar vooral de semi-concertante voorstelling van diens 'Written on Skin' met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Lawrence Renes maakte diepe indruk. Verder was de run op kaarten voor 'Neues Stück 1 - Seit Sie' van Tanztheater Wuppertal Pina Bausch beslist opvallend, maar in de publieksenquête van de VPRO waren 'Ladilikan' van het Kronos Quartet en Trio Da Kali, 'Trojan Women' van de National Changgeuk Company of Korea en 'Romeinse tragedies' van Toneelgroep Amsterdam favoriet. De gemiddelde zaalbezetting dit jaar was 80 procent.

In het laatste seizoen van Audi vielen vooral de co-producties, die elders al in première waren gegaan, positief op: 'Tristan und Isolde', 'The Rake's Progress' en 'La clemenza di Tito'. Vooral die laatste productie was vanwege dirigent Teodor Currentzis en regisseur Peter Sellars een ware voltreffer. Maar Audi had moeite om voor deze top-voorstelling de zaal vol te krijgen. En dat terwijl vorige zomer in Salzburg de kaartjes voor deze 'Clemenza' op de zwarte markt 3000 euro deden. Ook voor Offenbachs 'Les contes d'Hoffmann', niet bijster goed ontvangen door de pers, bleef de zaal vaak schrikbarend leeg. En er stonden toch echt topzangers op de bühne.

Naar verluidt draaide De Nationale Opera een slechte tweede helft van het seizoen

Naar verluidt draaide De Nationale Opera een slechte tweede helft van het seizoen. Officiële cijfers over de zaalbezetting zijn er nog niet, maar ik hoop niet dat dat de reden is dat er nog iemand afscheid moest nemen. Iemand die u niet kent, maar ik des te beter. Het contract van persmanager Jet Ellerbroek werd niet verlengd. Ik meng me niet in interne zaken, maar ik wil hier wel even gezegd hebben dat ik altijd bijzonder prettig met Jet heb samengewerkt en dat ik bij haar een kloppend hart voor de opera bespeurde.

Enfin, een periode komt ten einde. Audi nam regisserend afscheid van DNO met Landi's 'La morte d'Orfeo' en gaat naast zijn baan bij het Festival d'Aix-en-Provence meer elders regisseren. Zijn productie van Wagners 'Parsifal', die hij samen maakte met beeldend kunstenaar Georg Baselitz, opende vorige week al de Münchner Opernfestspiele. De kritieken waren niet mals, dus ga ik dit weekend zelf maar eens kijken. Want ja, deze column stopt dan wel even, maar eigenlijk houdt een seizoen voor de echte liefhebber nooit op.

Fijne zomer.

Peter van der Lint schrijft in de rubriek 'Klassiek & Zo' iedere week met aanstekelijk enthousiasme over de wereld van de klassieke muziek. Lees al zijn artikelen hier terug.