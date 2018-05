Een bulderende Richard Quest bij de Royal Wedding, daar heb ik zin in

Zijn stemgeluid is wel eens omschreven als ‘gorgelen met gebroken glas’. Dat hoor ik er niet letterlijk in, maar soft en zoetgevooisd klinkt het zeker niet. Wat een verademing om zo’n vent bij dit onderwerp te hebben.

Ik ben namelijk wat dubbel over die bruiloft. Het is heus leuk om te fantaseren over de gasten, recepties of jurk; bij de kroning van Willem-Alexander heb ik voor de tv gehangen om Máxima’s koningsblauwe creatie van alle kanten te zien. Bovendien is dit huwelijk een historisch keerpunt in de Britse monarchie. Maar ik heb die zwaaiende en lachende Meghan en Harry de laatste dagen zo vaak gezien dat ik er al bijna genoeg van heb voor het allemaal begint.

Geen gespeculeer

Met Richard Quest in de studio met uitzicht op Windsor Castle verveel je je niet. Bij hem geen gespeculeer over de jurk of de stijl van de bloemen. Nee, Quest doet het droog. De beuk erin. Vaak over geld, in lijn met zijn vaste show ‘Quest Means Business’. Zo komen de kosten van de jurk (grof geschat op 340 duizend dollar), recepties (81 en 68 duizend dollar) en bloemen (70 duizend dollar) langs, plus de acht miljoen aan beveiligingskosten voor rekening van de belastingbetaler.

Wie verdient dat terug? Nou die bakker met zijn Megharryccino’s bijvoorbeeld (cappuccino met afbeelding van het stel). Die zit dan in de studio. Of een Amerikaan die de bruiloft in 200 Amerikaanse bioscopen streaming vertoont en aan het ‘event’ zal verdienen. Quest reageert steeds luidruchtig. Kijkt dan schalks om naar een nachtelijk Windsor Castle met de koninklijke vlag en grapt zacht: “Ssst, ik wil de koningin niet wakker maken.” Dat rebelse zie ik weinig verslaggevers doen.