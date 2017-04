Een boek over minderheden? Eerst langs de sensitivity reader

Deze kritische geesten lezen een boek vóór het wordt gedrukt. Zij letten niet op spelling of opbouw, maar kijken puur door de ogen van een bepaalde minderheidsgroep naar het boek. Kloppen de gevoelens die de hoofdpersonen ervaren? Is het historisch correct? En kunnen kinderen worden gekwetst als ze dit boek lezen? Inmiddels maken bijna alle grote kinderboekenuitgeverijen gebruik van de diensten van de sensitivity reader. De lezers zijn te vinden via een speciale website, waar inmiddels 172 sensitivity readers bij aangesloten zijn.

Hevige discussie in de letteren

De afgelopen jaren woedde er in de letteren een discussie over de vraag of een auteur wel kan schrijven over iets wat hij of zij niet aan den lijve ondervindt. Kun je als witte schrijver de gevoelens van mensen met een donkere huidskleur begrijpen en daar ook nog over schrijven? Hari Kunzru, een Britse auteur met een Indiase afkomst, betwijfelt dat. Voor sommige onderwerpen ben je gewoon niet de juiste persoon, zo zegt hij tegen The Guardian. Dan kun je die beter laten liggen.

Auteur Aminatta Forna heeft een Schotse moeder. Haar vader komt uit Sierra Leone. Zij vindt juist dat auteurs niet moeten schrijven over onderwerpen waar ze alles vanaf weten, maar over zaken die ze beter willen begrijpen. Hoe zou je anders ooit nog een historische roman kunnen schrijven? Auteurs zijn volgens haar prima in staat om zich in te leven in mensen met een andere achtergrond, zegt zij tegen The Guardian.

De discussie over de noodzaak van sensitivity readers begon in 2015, toen kinderboekenschrijfster Emily Jenkins het boek A fine dessert (een lekker dessert) publiceerde. In het verhaal komen onder meer een moeder en een dochter voor, die allebei als slaaf voor een plantersfamilie werken. Ze maken een lekker toetje voor de familie en verstoppen zich vervolgens in het toilet om de schaal leeg te likken. Dochter lacht erbij, het lijkt een groot feestje.

Jenkins kreeg een storm van kritiek over zich heen. Hoe durfde zij het slavenbestaan af te schilderen als een lolletje en te doen alsof slaven tijd hadden om op een wc een schaal leeg te likken? Jenkins haastte zich om haar excuses aan te bieden. Ook beloofde ze dat ze haar honorarium zou geven aan een campagneteam dat sensitivity readers in het leven zou roepen.