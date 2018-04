Een boek dat kinderen wapent tegen nare dromen

Victor Spoormaker en Bouwien Jansen

Middernacht, als de monsters komen

Ill. Alette Straathof. Luitingh-Sijthoff; 160 blz. € 16,99. Vanaf 7 jaar

Oordeel: warm, humoristisch, met mooie dromerige tekeningen

Lees verder na de advertentie

Leo heeft last van nachtmerries. Hij droomt van zwervers in duistere steegjes, leeuwen die hem achtervolgen en mannen met mitrailleurs. Nu hij is verhuisd naar een groter huis, wordt het erger. In het donker, helemaal alleen op de nieuwe zolderverdieping, piekert hij over spoken. Natuurlijk weet hij dat die niet bestaan, maar stel dát - dan is zijn 'diepduistere kast op deze pikzwarte zolder wel de perfecte verstopplek'.

Je moet je eigen nachtmerrie betrappen

'Middernacht, als de monsters komen' is een opmerkelijk boek, waarin veel wordt geslapen. Het is fictie met een duidelijk doel: kinderen wapenen tegen ongewenste dromen en ze laten zien hoe je die kunt sturen. Journalist en jeugdboekenauteur Bouwien Jansen schreef het verhaal naar een idee van Victor Spoormaker, die promoveerde op nachtmerries.