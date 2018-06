Een blik in de toekomst, met de sfeer van een historisch kinderboek

De nieuwste jeugdroman van tweevoudig Zilveren Griffel-winnaar Dirk Weber speelt in de toekomst, maar heeft de sfeer van een historisch kinderboek. Dat zit zo: de moderne wereld is in een Crisis geraakt; een verwoestende periode van ziekte, honger en oorlog. Overlevers hebben een nieuwe orde bedacht: terug naar het eenvoudige boerenleven van vroeger, zonder de techniek en kennis van nu, omdat die ongelijkheid in de hand werkt. Mensen die verboden kennis verspreiden, worden hard gestraft.

De kast met young adult-boeken puilt al jaren uit van dit soort dystopische verhalen, maar voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool is het een vrij nieuw concept. Onlangs flirtte Marloes Morshuis met het genre in 'Borealis' (2016). Webers boek doet daar in de verte aan denken.

Nadat twee dorpsgenoten voor het delen van verboden kennis zijn veroordeeld tot de gifbeker, slaan vijf kinderen op de vlucht. Ze trekken door de bossen naar de plaats Vrijburg, waar mensen vrij zouden zijn. Onderweg blijkt al snel dat ze gevolgd worden en dat er een verrader onder hen is. Maar wie?

Oordeel: Geslaagd, meeslepend avonturenboek