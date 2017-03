Een back-up voor als de hele digitale wereld instort

‘Penny wise, pound foolish’, wordt er wel van me gezegd; ik ga zomaar naar een ver land of koop een duur ding, maar geef in de supermarkt zelden meer dan vijf euro uit.

Ik haalde de Belgische grens niet eens. Bij Gorinchem begon de motor te hakkelen, allerlei verontrustende lampjes knipperden en even later stond ik langs de weg. Het had niet opbeurend geklonken, de motor was misschien wel naar de vaantjes, het was per slot een oud beestje. Ik belde de Wegenwacht en stond hulpeloos in de berm.

Misschien vaart er zelfs wel iets verloochenends in hem, alsof die kapotte auto niet van hem is

De psychologie van de gestrande reiziger is eenvoudig, hij wil niet al te zielig lijken en probeert een air van bezetheid in stand te houden. Misschien vaart er zelfs wel iets verloochenends in hem, alsof die kapotte auto niet van hem is en hij daar maar toevallig staat. Ik moest aan W.F. Hermans novelle ‘Homme’s hoest’ denken, Homme neemt een liftster mee die zojuist een ernstig auto-ongeluk heeft overleefd, maar de liftster blijkt een soort incarnatie van de mythische femme fatale Helena die mannen in het ongeluk stort. Zo zou je daar langs de A27 willen staan, een mythische figuur, een soort held, opgemerkt door de langsrazende automobilisten.

De Wegenwacht maakte een einde aan mijn heroïsche dromen; de benzine is op, zei hij, we gaan tanken. Het schaamrood stond me op de kaken. Je moet bij Volvo’s en Saabs niet op die boordcomputer afgaan, vertelde hij, kijk gewoon naar het metertje.

Dag moderne tijd, dag Zweedse technologie! Ergens troostte het ook nog, weg met de computer!

Handwerk Thuisgekomen keek ik naar een programma over cyberaanvallen op grote instellingen en industrieën, zoals ziekenhuizen of verkeerstorens, hoe pareerde je die? Door een reserve-computersysteem te creëren en als dat ook werd platgelegd, moest je maar gewoon op het oude handwerk overgaan. In beeld een man van een waterleidingbedrijf die eenvoudig aan een groot wiel in een ouderwetse watertoren draaide. Zo kon het ook. Het falen van mijn boordcomputer bracht een danige afkeer van de digitale wereld heet het, bij me teweeg Het falen van mijn boordcomputer bracht een danige afkeer van de digitale wereld, waar niemand meer zonder kan, heet het, bij me teweeg. Ter plekke besloot ik nooit de oude Winkler Prins Encyclopedie en het ganzenbordspel weg te doen. Back-up, het woord alleen al, voor als de hele digitale wereld instortte en we ons op de apocalyptisch rokende puinhopen zaten te vervelen. Het is natuurlijk onzin, een irritant hikje van de ordinaire gedachte ‘Vroeger was alles beter’, waar je naarmate je ouder wordt steeds meer last van schijnt te krijgen. De computer is een prachtuitvinding. Leve de computer! Maar soms moet dat even, om ons te realiseren waar we vandaan komen: uit een analoge wereld vol handwerk waarin het ook niet zo slecht ging en waarin de Wegenwacht in Lelijke Eendjes rondreed om gestrande automobilisten een dom gevoel te geven.

