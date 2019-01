Een avondje onbekommerd lachen met Martijn Koning

Tijdens de inloop van de voorstelling klinkt er rock-'n-rollmuziek. Het past mooi bij de swingende en energieke sfeer van 'Koning van de dieren', het vijfde avondvullende soloprogramma van cabaretier Martijn Koning. Met veel souplesse en in rap tempo behandelt de bijzonder productieve Koning - afgelopen zomer stond hij nog met enkele collega's in de Ziggo Dome - hierin een reeks anekdotes die uit het (eigen) leven gegrepen zijn, met dit keer als centrale thema dieren.

Koning (40) heeft een jarenlange ervaring als stand-upcomedian bij het gezelschap Comedytrain en dat merk je. Zijn interacties met de zaal zijn ad rem en geen enkele publieksreactie ontgaat hem. Aan het begin van de voorstelling moeten we door middel van dierengeluiden aangeven welke huisdieren we hebben. Dat leidt tot korte een-tweetjes met dierenbezitters, waarbij Koning zijn talent voor improvisatie toont.

Koning is ook een meester in het vinden van humor in alledaagse situaties. Steeds weer slaagt hij erin om iets herkenbaars in het absurde te trekken. Een hoogtepunt vormt daarbij het verhaal over zijn bezoek aan een hengelsportwinkel, waarbij de verkoper aan Koning een belachelijke hoeveelheid spullen weet te slijten, van schepnet tot onthaakmat, met als running gag de zin: 'Je boft, want deze is toevallig net in de aanbieding.'

De voorstelling mag vanwege het bovenstaande inhoudelijk dan wat vlak zijn, intussen weet Koning je wel voortdurend aan het lachen te krijgen

Echt vernieuwend kun je 'Koning van de dieren' niet noemen. Koning bedient zich hierin van de vaste thema's en stijlmiddelen van de stand-upcomedy. Zo bespreekt hij onder meer zijn ergernissen over pistachenootjes en het eten van taco's, waarbij hij zich overdreven druk maakt over ogenschijnlijk futiele details. Koning doet dat scherpzinnig en krijgt zo gemakkelijk de lachers op zijn hand, maar dat laat vooral zien dat hij deze truc uit het comedyhandboek goed beheerst.