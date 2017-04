Jonas Hassen Khemiri

Alles wat ik me niet herinner

Vert. Janny Middelbeek-Oortgiesen.

Nijgh & Van Ditmar

263 blz. € 19,99

Waardoor kwam Samuel om bij een auto-ongeluk? Pleegde hij zelfmoord of werkten de remmen niet? Hoe verliep zijn laatste levensdag? Het zijn vragen die een naamloze schrijver stelt aan een hele trits mensen die Samuel hebben gekend.

‘Alles wat ik me niet herinner’ van de Zweedse schrijver Jonas Hassen Khemiri heeft eerst een wat warrige, later steeds meeslepender gefragmenteerde vertelwijze. Dit in combinatie met de tegenstrijdige getuigenissen maakt het boek tot een typisch postmoderne roman over identiteit en geheugen; een authentieke poging om zin te vinden in een versplinterde wereld.

Het zou grappig zijn als het niet zo verrekte tragisch was

Zonder eigen persoonlijkheid De belangrijkste vertellers zijn Samuels huisgenoot Vandad en zijn ex-vriendin Laïde. Een kleinere rol krijgen zijn jeugdvriendin Panter, zijn moeder, een buurman en de verpleegster uit het verzorgingstehuis van zijn oma. Samuels moeder doet als eerste een poging haar zoon te typeren: “Nee, ik zou hem niet als ‘geheimzinnig’ willen omschrijven. Ik zou hem eerder omschrijven als nieuwsgierig. Enthousiast. En misschien een beetje rusteloos.” Voor Vandad was Samuel een verstrooide figuur die anders dan anderen in het leven stond. Tijdens hun eerste gesprek stelt Samuel Vandad niet de clichévragen over zijn vreemde naam of herkomst, maar vertelt hij doodleuk een verhaal over Djengis Khan, alsof hij Vandad al jaren kent. Verder weet Vandad te vertellen dat Samuel erg bezig was met zijn geheugen. Zijn frustratie was dat hij zich onbetekenende dingen levendig kon herinneren, terwijl hij belangrijke zaken gewoon vergat. Die onbetrouwbare herinnering resoneert in de figuur van Samuels oma, die lijdt aan dementie, hoewel Samuel haar aandoening hardnekkig “een lichte verwardheid” bleef noemen. De passages over de demente grootmoeder behoren tot de meest aandoenlijke van het boek. “Een keer vertelde Samuel dat hij zijn oma op de huistelefoon had opgebeld en dat toen ze opnam, de tv zo hard aanstond dat ze ‘wacht even’ zei. Vervolgens zweeg de tv en probeerde zijn oma haar gesprek met Samuel voort te zetten op de afstandsbediening. Ik moest lachen toen hij het vertelde en Samuel lachte ook, maar hij voegde eraan toe: ‘Het zou grappig zijn als het niet zo verrekte tragisch was.’” Ex-vriendin Laïde raakte ervan overtuigd dat Samuel als het ware ‘niemand’ is: een persoon die zich dermate aanpast aan de ander dat zijn eigen persoonlijkheid helemaal verdwijnt. Ook zijn ijver om nieuwe ervaringen op te doen leek haar gekunsteld: “Het had allemaal iets krampachtigs. Samuel probeerde actief nieuwe ervaringen op te doen, maar was totaal niet in staat ergens van te genieten. Hoe meer hij praatte over het aanvullen van zijn Ervaringenbank, hoe leger hij overkwam.” Oordeel: Eerst wat warrig, later meeslepend, subtiel en indringend

Uitsluiting, discriminatie en maatschappelijke klasse De uiteenlopende visies op Samuel stuwen het verhaal verder en prikkelen de nieuwsgierigheid. Ook het feit dat de diverse vrienden van Samuel elkaar niet mogen, intrigeert. Wie was die 26-jarige Samuel eigenlijk? Wat hebben deze mensen op elkaar tegen? Laïde heeft in het verleden samen met Samuel een opvanghuis voor mishandelde vrouwen opgezet. Rond dat thema bouwt Khemiri een erg spannende verhaallijn op. Het hele project met het opvanghuis loopt vreselijk uit de hand doordat het in minder dan geen tijd wordt overgenomen door mannelijke huisjesmelkers. Laïde weigert dat te zien. Ze mag dan aan demonstraties deelnemen, ten strijde trekken tegen allerlei soorten onrecht, als het er echt op aankomt heeft ze geen enkele voeling met onderdrukte mensen die niet tot haar eigen klasse behoren. Het kan niet anders of Laïde koestert ook een diep wantrouwen tegenover Vandad, die leeft van kleine criminaliteit. ‘Alles wat ik me niet herinner’ gaat gaandeweg over uitsluiting, discriminatie en maatschappelijke klasse, meer dan je als lezer aanvankelijk doorhebt. Heel subtiel weeft de schrijver deze thema’s door zijn roman heen, in kleine, veelzeggende scènes. Even subtiel en indringend verkent hij in zijn roman de onbetrouwbaarheid van het geheugen en het ongrijpbare van menselijke identiteit. Paradoxaal genoeg wordt Samuels identiteit met elke getuigenis vager. Van hem blijft niets méér over dan de vertekende herinneringen van anderen aan wie hij al dan niet was. Jonas Hassen Khemiri treedt zaterdag 13 mei op in Utrecht tijdens het International Literature Festival in TivoliVredenburg. © RV

