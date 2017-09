Een antisemitische 'studentengrap' bij de ontgroening

Ze verkeren in staat van vernedering. Ze zien er vermoeid, besmeurd en ontdaan uit. Ergens in hun midden moet een big die is volgespoten met laxeermiddelen het maar zien te redden. Het dier poept en poept en zoekt tussen de honderden benen vergeefs een uitweg.

De 'grap' is geen grap: hier is sprake van antisemitisme.

'Andere Tijden' staat vanavond in het teken van die foto, die in 1962 zelfs Time Magazine haalde. Dat zou niet zijn gebeurd, als tijdens de ontgroening op de zolderkamer van de sociëteit van het Amsterdam Studenten Corps niet iemand had geroepen: 'En nu gaan we Dachautje spelen'! Op dat moment snijdt deze zin nog lang niet bij alle jongens door de ziel. Evenmin is dat het geval als iemand van het gezelschap roept dat 'alle Joden naar voren moeten komen'. Het lijkt allemaal bij de ontgroening die nacht te horen. Tegen beter weten in wellicht is de uitleg dat het een slechte studentengrap betreft.

Als de vader van de latere VPRO-journalist Wim Noordhoek van het incident verneemt, schrijft hij een ingezonden brief naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Een schandaal komt hiermee in volle omvang naar buiten. De 'grap' is geen grap: hier is sprake van antisemitisme. Er komen meer misstanden aan het licht en de groentijd ligt tot aan de Tweede Kamer onder een vergrootglas. Noordhoek, die de nacht meemaakte, heeft als een der weinigen dan al lang besloten geen lid van het corps te worden.

NTR-VPRO: Andere Tijden, Omstreden ontgroening, Amsterdams Studenten Corps in 1962, zaterdag 16 september om 21.20 uur op NPO 2.

