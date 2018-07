Een accu kun je niet uploaden en borecoal (boerenkool) is uit de gratie geraakt

Zo hoorde ik de bezitter van een elektrische auto onlangs zeggen dat hij zijn voertuig ging 'uploaden'. In het Engels gebruik je niet to upload, maar to charge als het gaat om het opladen van accu's, dus ik dacht dat het een grapje was. Maar nee hoor. Zo ontstaat er langzamerhand ook een mengtaaltje van Nederlands én Engels: het Dunglish (Dutch English).

Nederlandse leenwoorden in het Engels

Door die liefde voor het Engels vergeten we weleens dat het Nederlands ook woorden aan het Engels heeft uitgeleend. Dat begon al in de Middeleeuwen. In de Oxford English Dictionary wordt bij honderden woorden vermeld dat ze uit het Middelnederlands ('from Middle Dutch') afkomstig zijn. Voorbeelden daarvan zijn to guess (van gissen), landscape (van landschap) en measles (van mazelen).

Ook in de eeuwen daarna heeft het Engels honderden woorden aan onze taal ontleend, variërend van lottery (loterij) en to undermine (ondermijnen) tot under way (onderweg) en uproar (oproer). Iceberg (ijsberg) en rijsttafel (idem) zijn recentere ontleningen. Veel Nederlandse leenwoorden in het Engels zijn echter in onbruik geraakt: ook in Engeland worden zeelieden niet meer gekielhaald (to keelhaul) en boerenkool (borecoal) is ginds ook al niet meer populair.

