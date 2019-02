Edwin Jonker speelt Jezus in The Passion: Ik zoek naar zijn menselijke kanten

Edsilia Rombley neemt op 18 april de rol van Maria voor haar rekening, Porgy Franssen speelt Pilatus en de verteller is Martijn Krabbé.

Jonker wordt geraakt door het lijdensverhaal en de eenzaamheid die Jezus voor zijn dood moet hebben gevoeld. “Zelfs door zijn vader voelde hij zich verlaten, hij was bang en had twijfels. Toch kwam hij ertoe zichzelf op te offeren voor de mensheid. Dat vind ik mooi, en spannend om te spelen bovendien. Ik wil geen goddelijke Jezus neerzetten. Voor mijn rol zoek ik juist naar zijn menselijke kanten, naar zijn emoties.”

“Het is een prachtige rol. Want zo benader ik Jezus: als rol. Twijfels had ik niet toen ze me vroegen, het was snel beklonken. Ik heb geschiedenis gestudeerd en historisch gezien is het een mooi stuk om te spelen. De vraag of het waargebeurd is of niet vind ik niet zo boeiend, het gaat mij om de verschillende lagen in het verhaal. Waarom willen mensen daarin geloven?”

Wat heeft u zelf met het geloof?

“Zo rond mijn zestiende, zeventiende, achttiende, was ik atheïst. Ik dacht zelfs dat de problemen in de samenleving veroorzaakt werden door religie. Daar ben ik van teruggekomen. Want hoewel het geloof behoorlijk is teruggelopen in Nederland, is de maatschappij er niet beter op geworden. We zijn hard tegen elkaar, er klinkt veel geschreeuw en de focus rust op het individu.

“Nog steeds ben ik ongelovig. Ik ben tegen de kerk, het instituut, de doctrine. Maar naarmate ik ouder word – ik ben nu 42 - mis ik spiritualiteit wel. Ik zie mensen zoeken naar een bepaalde houvast en zie het nut van geloven in iets.

“Ik denk niet dat je hoeft te geloven om Jezus te spelen. Sterker nog: ik vermoed dat mijn ongelovigheid me juist kan helpen met mijn rol. Ik heb namelijk respect voor het verhaal, maar ben niet gebonden aan een kerk of iets dergelijks. Was ik dat wel, dan zou dat me kunnen afremmen. Zo heb ik gespeeld met gelovige acteurs die niet wilden zoenen, omdat hun familie in de zaal zat.

“Ik heb daar geen last van. De ogen van mijn omgeving of familie zijn niet extra op mij gericht omdat ik Jezus vertolk. Zodoende kan ik misschien dieper gaan. Er bestaan een heleboel verschillende interpretaties van Het Verhaal, maar omdat ik niet geloof kan ik het op open wijze benaderen, zoeken naar een eigen invulling.”