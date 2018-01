Edwin Hawkins (1943 - 2018) bracht gospel naar het grote publiek

Vanochtend werd bekend dat de grootmeester van de moderne gospel is overleden aan alvleesklierkanker, op 74-jarige leeftijd, in zijn woonplaats Pleasanton, Californië. We kennen Hawkins vooral van zijn grote hit ‘Oh Happy Day, opgenomen met het North California State Youth Choir, dat van naam veranderde in The Edwin Hawkins Singers toen het nummer in 1969 plots een hit werd. En wel de bekendste gospelhit ooit: tientallen, zo niet honderden artiesten coverden ‘Oh Happy Day’ – onder wie Elvis. Beatle George Harrison liet zich erdoor inspireren. Het nummer was wereldwijd een succes, in Nederland stond het twee weken bovenaan de hitlijsten.

Lees verder na de advertentie

Moderne gospel, ja, maar wel échte gospel: terwijl sterren als Aretha Franklin of Sam Cooke in die tijd commercieel succes hadden met op gospel geënte soul waarop ze seculiere teksten zongen, liet Hawkins zien dat je ook de hitlijsten kon bestormen met een oprechte, opwekkende belijdenis van liefde voor de Heer.

Edwin Rueben Hawkins werd in 1943 geboren in een gezin met acht kinderen. Een muzikaal gezin, als 5-jarige zat Hawkins al achter de piano. In 1967 vormde hij samen met Betty Watson voor zijn kerkgemeenschap het Northern California State Youth Choir, waarmee hij acht nummers opnam. De plaat ‘Let Us Go into the House of the Lord’ , gedrukt in een oplage van vijfhonderd stuks, was bedoeld om geld op te halen dat het koor wilde gebruiken om mee te kunnen doen aan een lokale muziekcompetitie. Het zou echter muziekgeschiedenis schrijven door ‘Oh Happy Day’, een gospelbewerking van een hymne uit de achttiende eeuw.

Zijn Edwin Hawkins Singers zouden dat succes nooit meer herhalen, na het vertrek van zangeres Dorothy Morrison. Wel scoorden ze in 1970 nog een grote hit, ook in Nederland, als achtergrondkoor van Melanie met haar ‘Lay Down (Candles in the Rain)’. Hawkins zou nog tientallen platen produceren en uitbrengen waarvan in 2008 de laatste verscheen. Hij werd gedurende zijn leven onderscheiden met vier Grammy's. Vorige maand trad hij nog op in zijn geboorteplaats Oakland. Hawkins laat vier broers en zussen achter.