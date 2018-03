Edwin Evers stopt met ochtendshow

Evers stopt met ‘Evers staat op’. Het programma, dat door imitaties als die van de tweeling De Boer, Prins Bernhard en Peter R. de Vries sinds eind jaren negentig aanvoerder van de ochtend is, verdwijnt na 21 jaar van de radio.

“Ik ben toe aan een leven waarin ik tijd heb en lucht krijg om andere dingen te doen”, vertelde hij zijn luisteraars vanochtend met trillende stem. “Dingen die voornamelijk ook met muziek te maken hebben.” Naast radio-dj is Evers zanger en drummer, hij leidt onder meer de naar hem vernoemde ‘Edwin Evers Band’.

Jammer, vindt radio-expert Bart van Gogh. “Evers is de labrador van de Nederlandse radio”, stelt hij. “Voor velen een trouwe vriend in de ochtend.” Gemiddeld lokt Evers wekelijks 2,3 miljoen luisteraars naar Radio 538, dat na Radio 2 de best beluisterde zender van Nederland is.

Wat Evers zo’n goede radio-dj maakt? “Hij is een creatieve vakman, een allemansvriend die alle lagen van de bevolking aanspreekt. Hij stoot nooit iemand voor het hoofd, is kritisch met een glimlach. Ongecompliceerd dient hij het nieuws ’s ochtends in luchtige brokjes op.”

C onsistentie

Een andere kracht van de dj is zijn consistentie, denkt Van Gogh. Want aan de formule van het programma heeft Evers nooit zo gek veel veranderd. De dj, die zijn carrière startte bij de lokale omroep in Overijssel, stapte in 1998 van Veronica over naar de KRO, waar hij begon met het uitzenden van ‘Evers staat op’ op 3FM. In 2000 verruilde hij die publieke zender voor het commerciële radio 538.

“De luisteraar weet wat hij of zij kan verwachten bij Evers. En dat is op de radio belangrijk.” Wie eenmaal afstemt op een radiozender, zo blijkt uit onderzoek, zapt niet zo snel verder. Tenzij er rare sprongen worden gemaakt. “Evers heeft de balans tussen verrassing en herkenning in de vingers.”

Dat blijkt niet alleen uit de luistercijfers, maar ook uit de waardering van vakgenoten. Evers ontving onder meer de Gouden RadioRing, Zilveren RadioSterren en Marconi Awards. Dit jaar wint hij de Gouden Harp, de prijs voor de beste bijdrage aan de Nederlandse muziek.

Wie Evers gaat opvolgen, is vooralsnog onbekend.