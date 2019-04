Edusei dirigeert het Rotterdams Philharmonisch onberispelijk, maar waar is de magie?

Lees verder na de advertentie

Adams leeft in New York, en hij vertoeft graag in de Sonorawoestijn in Mexico. Begaan met de natuur, de klimaatverandering, luistert hij naar de woestijn en spreekt hij zijn waarnemingen uit in noten. Eerst was er ‘Become ­River’, toen ‘Become Ocean’ – goed voor de prestigieuze Pulitzer Prize ­– en nu, mede in opdracht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, ‘Become Desert’.

Slow­mo­ti­on­mu­ziek, trage klanklagen, opgebouwd uit eindeloze flageoletten, een twinkeling, een roffel. Na niet al te lange tijd tuitten de oren.

Om de opstelling van de musici en het instrumentarium in orde te maken was een changement van een dik half uur nodig. Links en rechts in de Grote Zaal van de Doelen stond het koper, hoog achterin zong het ­Nederlands Kamerkoor het woord ‘luz’ (licht). Een kluitje houtblazers zat achter de orkestcollega’s.

Tezamen zorgden ze onder leiding van Kevin John Edusei voor een rondzingende geluidsgolf van tweeënveertig minuten, die langzaam aanzwol en weer wegstierf. Nu eens kwamen de trombones wat luider door, dan weer het koor.