Eddie Vedder weet zijn trouwe fans te raken

Nooit geweten dat Eddie Vedder zo'n devote fanschare had. Steeds weer werd zijn naam door fans geroepen, op haast smekende toon: 'Eddieieie!' In een uitverkochte Afas Live wist de Amerikaanse zanger zelf niet zo goed wat hij met die adoratie aan moest en reageerde tenslotte maar met een wedervraag: "Hoe heet jij eigenlijk?"

Vedder bedankte zijn fans echter vooral door ruim twee uur lang met passie en inzet zijn songs ten gehore te brengen

Waarom de Pearl Jam-zanger zo'n adoratie oproept? Wellicht is het zijn ruige voorkomen of zijn uit duizenden herkenbare gruizige bariton. Feit is dat de concertgangers zaterdag bij zijn eerste van drie Nederlandse solo-optredens zijn songs indronken alsof ze bij een muzikale hoogmis waren.

De 52-jarige zanger en muzikant liet het zich geduldig aanleunen en trakteerde zijn gehoor op zijn beurt op enkele smakelijke anekdotes. Eerst bedankte hij zijn fans in foutloos Nederlands voor hun komst, afgelezen van een papiertje. Verwijzend naar het concert van de Toppers dat tegelijkertijd in de Arena werd gegegeven: "Ik weet dat jullie ook een andere keuze hadden kunnen maken. Hoe heten ze ook alweer, De Poppers? Ieder land zou zo'n groep moeten hebben. Jullie versie vindt tenminste niet plaats in het Witte Huis...."

Vedder bedankte zijn fans echter vooral door ruim twee uur lang met passie en inzet zijn songs ten gehore te brengen. Veel Pearl Jam-nummers, aangevuld met covers van onder anderen Neil Young ('Rockin' In The Free World') en David Bowie ('Heroes'). Bij een cover van John Lennons 'Imagine' verwees hij kort naar de aanslag in Manchester.

Zichzelf begeleidend op gitaar en ukelele creëerde de zanger een intieme en soms aangrijpende sfeer. Heel soms klonken de nummers wat te monochroom en voelde je je meer een toeschouwer dan een deelnemer. Maar vaker wist Vedder wel degelijk te raken. Bijvoorbeeld bij het prachtig melodieuze 'Guaranteed' en het melancholieke 'Elderly Woman Behind the Counter In A Small Town'.

