Ed Sheeran is uptempo op zijn best

‘÷’ (spreek uit: Divide) is het derde album van de zeer populaire Britse singer-songwriter Ed Sheeran. Het is een album geworden met vele gezichten. Zo presenteert Sheeran songs met uiterst onbeholpen, maar ook met vertederende teksten die je meteen voor hem innemen.

Absolute uitschieter in die laatste categorie is ‘Shape Of You’, waarin de zanger op tedere wijze de fysieke kanten van de liefde beschrijft en dit combineert met een stuiterend ritme waarop het onmogelijk is om niet mee te wiegen. En de ballad ‘Supermarket Flowers’ is een fraaie en gevoelige ode aan zijn overleden oma.

Afgezien van ‘Supermarket Flowers’ valt op dat Sheeran toch juist in de ballads het minst op dreef is. Vooral ‘Hearts Don’t Break Around Here’ en ‘How Would You Feel (Paean)’ vallen in de categorie suikerzoete ballads waarin Sheeran cliché na cliché uitserveert.

Aanzienlijk beter bevallen de up-temponummers. Het Ierse uitstapje ‘Galway Girl’ en het ritmische ‘Eraser’ zijn aanstekelijke popsongs die je voor je het weet zit mee te zingen. Dus als we de incidentele miskleun buiten beschouwing laten, is ‘÷’ toch weer een Ed Sheeran-album om heel blij van te worden.

